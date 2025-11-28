Štvrtecký se vrátil do týmu: Mladou konkurenci mám rád. Olympiáda je ve hvězdách
Po nepovedené minulé sezoně začal biatlonista Jakub Štvrtecký tu olympijskou comebackem do mužstva pro Světový pohár. „Na chvíli je to jisté,“ usmívá se však s vědomím, že jeho šance zatím obsahuje úvodní dva závodní víkendy v Östersundu a Hochfilzenu.
Jak si ceníte, že jste díky kontrolním závodům ve Vuokatti dostal po jedenácti měsících zpátky do elitního týmu?
„Bohužel, loňská sezona pro mě nebyla výsledkově tak dobrá, jak bych si přál. Bylo logické, že letos si nominaci budu muset vybojovat. Samozřejmě jsem byl rád, ale byl jsem připravený i na druhou variantu, rozjíždět se v IBU Cupu. Je to milé překvapení. Chci začít s dobrým pocitem a potom se toho co nejvíc držet.“
Co stálo za vaším trápením v minulé zimě?
„Byl jsem před sezonou relativně dost nemocný, do toho nějaké ostatní věci. Cítil jsem se unavený, trénink mi úplně nesednul. Sezona to byla nešťastná. Začalo se mi závodit dobře až v posledním trimestru. Začátek byl hodně protrápený, kdy jsem se rozhodně necítil ve svojí kůži.“
Co vám řekli lékaři?
„Řešil jsem to, teď už je snad všechno v pořádku. V létě to bylo naprosto podle plánu. Nebyl jsem, zaťukám, ani nemocný. Z tohohle pohledu to bylo super, odtrénovali jsme taky hodně. Myslím si, že to byla nejintenzivnější příprava, co jsem zažil. Věřím, že se to promítne. Když ne hned na startu, tak někdy během sezony.
Jaká byla příprava s B týmem?
„My v béčku jsme byli jenom dvakrát ve výšce, měli jsme to relativně standardní. Ale taky jsme byli v Anterselvě, kde jsme si vyzkoušeli areál, kde bude olympiáda, takže to neberu jako handicap.“
Co říkáte na současnou konkurenci v týmu, kam se tlačí mladí závodníci?
„Když je konkurence zdravá, tak je to vždycky pozitivní. A co dorůstají ti mladí kluci, je to velice zdravá konkurence. Já jsem za to jenom rád.“
Co čekáte od úvodních závodů v Östersundu?
(usmívá se) „Řekl bych normálně zimu, ale když jsem se díval na předpověď počasí, tak v Östersundu má být na poměry prvního svěťáku relativně teplo. Makula (Markéta Davidová) to řekla hezky, že po loňsku moc neplánuje. Já to mám teďka podobně. Uvidím, kam mě první závody pošlou a na co to bude stačit. Podle toho si nastavím další očekávání.“
Sníte o olympiádě?
„Určitě to tam člověk někde vzadu má, že by se tam chtěl podívat, ale když to nepůjde, tak to nepůjde a svět se z toho nezboří. Samozřejmě bych tam chtěl, ale uvidíme. Všechno je hvězdách.“