Nestárnoucí Crosby: 15 let bez prohry za Kanadu. Pořád neskutečný zážitek

Už dávno není dítě. V 37 letech je nejstarším hráčem turnaje 4 Nations Face-Off. Ale v prvním zápase vypadal jako v době, kdy mu ještě říkali Sid the Kid. Kvůli zranění vynechal Sidney Crosby poslední dva zápasy NHL před přestávkou. Ale za Kanadu v úvodním zápase proti Švédsku byl zpátky a opět zářil. Přihrál na tři góly, včetně vítězného na 4:3 v prodloužení. „Hrozně jsem si to užil,“ řekl poté, co ho vyhlásili první hvězdou večera.

Napřed si show přisvojil legendární Mario Lemieux, jemuž se před utkáním dostalo nadšených ovací. Fanoušci, kteří během úvodního ceremoniálu skandovali jméno člena Síně slávy, přešli v průběhu utkání opakovaně na sborové „Cros-by! Cros-by!“ Ale nejvíc na konci zápasu, kdy přenechal puk Mitchi Marnerovi. Ten ránou v čase 66:06 rozhodl a poslal fanoušky do mrazivé montrealské noci slavit vítězství v prodloužení.

Kanadský kapitán ale rozbouřil vyprodanou halu Bell Centre už v první minutě, kdy úchvatnou zadovkou našel Nathana MacKinnona, a ten po 12 sekundách kanadské přesilovky pálil do odkryté branky. Na konci druhé třetiny zavezl Crosby puk hluboko do pásma Švédů, otočil se a nabil Marku Stoneovi na ránu bez přípravy, z níž padl třetí gól Kanaďanů.

„Není to náhoda. Myslím jeho výkony, kdy má na sobě kanadský dres. Zapíše se jako nejlepší hráč, který kdy reprezentoval svou zemi. Pokud ne, určitě bude na Mount Rushmore (mezi velikány) těch, kteří oblékli kanadský dres,“ řekl trenér Jon Cooper.

„Je neskutečný, nestárnoucí. Klobouk dolů před tím, jakou má pracovní morálku, jak se o sebe stará. Jak chytře hraje a jak vždycky dokáže najít cestu. Což se mu povedlo i tentokrát. V hokeji už dokázal všechno. A pořád hraje na vysoké úrovni, i ve svém věku. Nevidíte na něm žádné známky, že by nějak polevoval. Je zábava sledovat ho zpovzdálí. Natož ho vidět osobně zblízka přímo tady. To je pro všechny v týmu opravdu zážitek,“ řekl o Crosbym jeho parťák z přesilovkové sestavy Connor McDavid.

15 let bez prohry za Kanadu

Kanaďané se během dvou tréninků před začátkem turnaje hodně věnovali práci speciálních týmů. Příhodně to byl právě Crosby, kdo vedl tyto diskuse a nabádal spoluhráče, aby situace nepřehrávali a nad věcmi tolik nepřemýšleli. Sestavě s Calem Makarem jako jediným obráncem na hrotu, MacKinnonem a McDavidem na křídlech, Samem Reinhartem na středu a Crosbym v předbrankovém prostoru stačilo pouhých dvanáct sekund, než domácí celek poprvé udeřil.

„Něco jsme řešili se Sidem a on měl dobrou poznámku: Snažte se spolu co nejvíc komunikovat, jen abyste opravdu poznali, co druzí kluci udělají. Pak, když to přijde, prostě už jen hrajete a řeči jdou stranou,‘“ líčil MacKinnon. „Snažíme se prostě vybudovat co největší chemii. Myslím, že když spolu hodně mluvíte a rozebíráte věci, je tam míň dohadů. Máte plán.“

Zrovna s MacKinnonem tráví Crosby v létě spoustu času při společném tréninku v Halifaxu. Ale v jednom týmu se sešli poprvé od zisku zlata na šampionátu v Praze 2015. Byl to jeden v celé sérii mezinárodních triumfů Sidneyho Crosbyho. Vítězství nad Švédy pro něj bylo už 26. po sobě v kanadském dresu. Poslední porážku zažil ve skupině olympijského turnaje 2010 ve Vancouveru, kde Kanada padla s USA 3:5. Ve finále proti Američanům vstřelil Crosby zlatý gól.

Od té doby už neprohrál. Na olympiádě v Soči vedl tým za obhajobou s céčkem na prsou, stejně jako na MS o rok později, kde Kanada převálcovala všechny soupeře. Kapitánem byl i na Světovém poháru 2016 v Torontu. Tam javorové listy rovněž neprohrály. Kanadský dres oblékl Crosby po víc než osmi letech.

Už 15 let platí, že když má Kanada v sestavě číslo 87, odejde z ledu vítězně. „Mohl bych o něm napsat knihu. Je skvělé mít v kabině a na střídačce takového hráče. Vidím, jak tam ve správný čas říká ty správné věci, jak dovede tým strhnout. A pak v pravý čas udeří na ledě,“ popsal Crosbyho přínos kouč Cooper.

Jako před vítězným gólem, kdy puk poslal za sebe zpátky přes modrou čáru, čímž dostal svůj celek z útočného pásma zpět do středního. A skočil na střídačku. Ale vytušil, že Marner nabral velkou rychlost a když pásmo včas uvolní, dovede křídlo Toronta projet rozhozenou švédskou obranu.

„Jen jsem se snažil udržet puk. Všichni vidí ten gól, ale já předtím udělal chybu, přišel jsem o puk a on výborně bránil jejich brejk dva na jednoho. Už proto jsem hrozně rád, že se mu pak podařilo skórovat,“ popsal Crosby.

„Jsem okouzlený, ale vůbec ne překvapený. Je to fakt Hráč. V klíčových situacích si vede nejlíp a tentokrát to opět dokázal,“ prohlásil obránce Drew Doughty, jenž s Crosbym prožil tři velké turnaje. Dvě olympiády a poslední World Cup.

„Docela dlouho jsem za Kanadu nenastoupil. Jsem vděčný, že mám pořád ještě tu možnost. A vlastně i za to, že pořád hraju. Tahle liga není snadná, dá hodně práce udržet se na tak vysoké úrovni a já jsem moc rád, že se mi to pořád ještě daří,“ dodal Crosby.