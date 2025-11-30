Předplatné

Sparta – Pardubice 2:4. Východočeši šokovali Letnou! Pražané doma senzačně padli

ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté pražské Sparty v 17. ligovém kole doma velmi nečekaně prohráli s Pardubicemi 2:4. V prvním poločase se za hosty trefili Vojtěch Patrák a Daniel Smékal, po změně stran si dal vlastní gól střídající Albion Rrahmani. V závěru zdramatizovali duel Jan Kuchta a z penalty Lukáš Haraslín, střídající Victor Samuel ale v osmé minutě nastavení stvrdil senzační triumf Východočechů.

Letenští nevyhráli třetí z posledních čtyř ligových zápasů a z druhého místa tabulky ztrácejí na městského rivala a obhájce titulu Slavii už pět bodů. Ve 12. vzájemném utkání nejvyšší soutěže podlehli Pardubicím poprvé.

Východočeši zvítězili po čtyřech kolech a venku v lize dokonce po 23 zápasech poprvé od loňského srpna. Před dnešním utkáním byli na stadionech soupeřů nejhorším mužstvem v sezoně nejvyšší soutěže. Díky nečekanému triumfu se posunuli na 12. místo.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

