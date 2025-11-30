Gól, kelímky, gesta. Krobot provokoval kotel Sparty, Ryneš ho ztrestal: Bez vyloučení
Pyšná Sparty dostala třetí ránu do srdce.- Samuel Šimek se místo střídajícího Vojtěcha Patráka postavil k přímému kopu a tečující Albion Rrahmani nasměroval míč mimo dosah Petera Vindahla. Pak se strhla mela. Šlo o další těžkou chvíli pro Letenské v zápase s Pardubicemi, v němž až šíleně propadli.
Ladislav Krobot je emotivní hráč, to se ví. Bojovník, provokatér, umí se dostat pod kůži. Ale také kluk se slávistickou minulostí, v červenobílém strávil dorostenecká léta. Na Letné, když se po necelé hodině dostal na plac, to bylo znát.
Nechal si naložit od Adama Ševínského, dlouho ležel na trávníku. Sparťany štval hned od první minuty. Vrchol jeho představení přišel po přímém kopu, jímž se Pardubice dostaly do šokujícího (opravdu!) vedení 3:0.
Míč skončil v bráně pod sparťanským kotlem, tedy u tribuny k pláni. Stal se špičkou zmaru, do něhož tým Briana Priskeho zapadl vlastně od první minuty. Vždyť statistika střel na bránu byla po poločase 5:0 pro hosty, na góly 2:0. Ostuda pro favorita, sladký večer pro mužstvo, které v minulém kole doma padlo s Libercem 0:4 a hraje o záchranu.
Krobot si i proto vychutnal triumfální chvíli. Stoupl si před rozdováděný dav, začal pumpovat rukama, vůbec netajil, že se vysmívá domácím fanouškům. Ne, nedělá se to, na druhou stranu je jeho akce tak trochu pochopitelná.
Stejně tak ale reakce domácích. Z hlediště létaly kelímky s pivem, sprcha to byla slušná. Ihned přilétl kapitán Lukáš Haraslín, odtahoval soupeře, nadával mu. Strhla se mela, kterou ukončil nájezdem levý bek Matěj Ryneš. Levou rukou se pokusil zasáhnout Krobota. Zda ho trefil, nebylo zřejmé. Chvíli každopádně dost dlouho zkoumal VAR, sparťan nakonec stejně jako Krobot viděl od Karla Roučka žlutou kartu. Druhému z nich nevadila…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu