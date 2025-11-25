Předplatné

Dresy českých hokejistů pro ZOH 2026: dominuje státní znak, zmizel motiv zbroje

Obě barevné varianty dresů českých hokejistů pro olympijský turnaj
Dres pro české hokejisty, který budou nosit na olympijském turnaji
Dres pro české hokejisty, který budou nosit na olympijském turnaji
Dres pro české hokejisty, který budou nosit na olympijském turnaji
Dres pro české hokejisty, který budou nosit na olympijském turnaji
Speciální nášivka na olympijských dresech pro české hokejisty
Jaroslav Kalina
ZOH 2026 Milano Cortina
Do Itálie v novém! Česká hokejová reprezentace odhalila dresy, ve kterých budou hokejisté a hokejistky reprezentovat Česko na blížící se olympiádě v Milánu a Cortině d’Ampezzo. Červené a bílé sadě dresů od společnosti Nike dominuje velký státní znak, který by měl být hlavním identifikačním prvkem celého národního týmu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>

Nová výstroj hokejové reprezentace pro začínající olympijský cyklus se v základu náramně podobá té předchozí, i tak jsou ovšem změny viditelné. Největší úpravou prošla červená sada dresů, kterou v oblasti ramen nově zdobí modrá barva.

Oblasti ramen tentokrát na obou variantách se dotkla další výrazná změna - v designu. Dřívější motiv rytířské zbroje vyměnily panely, které mají dodávat charakteristickou siluetu. Viditelnou tečkovanou texturu dostala také čísla na zádech. Nechybí rovněž znak Českého olympijského výboru i symbol olympiády v Itálii.

„Jsou před námi olympijské hry, které spojují nejen sportovce, ale i celé národy. Proto jsem moc rád, že nás naši hokejisté budou reprezentovat v dresech s národním znakem, symbolem hrdosti. Věřím, že nám přinesou i velký kus štěstí,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr pro web českého hokeje. 

V nových trikotech se Češi poprvé představí 12. února, kdy do turnaje pod pěti kruhy vstupují zápasem proti favorizované Kanadě. Ženská reprezentace nastoupí již o týden dřív (5. února) soubojem s výběrem USA.

