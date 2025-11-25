Dresy českých hokejistů pro ZOH 2026: dominuje státní znak, zmizel motiv zbroje
Do Itálie v novém! Česká hokejová reprezentace odhalila dresy, ve kterých budou hokejisté a hokejistky reprezentovat Česko na blížící se olympiádě v Milánu a Cortině d’Ampezzo. Červené a bílé sadě dresů od společnosti Nike dominuje velký státní znak, který by měl být hlavním identifikačním prvkem celého národního týmu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Nová výstroj hokejové reprezentace pro začínající olympijský cyklus se v základu náramně podobá té předchozí, i tak jsou ovšem změny viditelné. Největší úpravou prošla červená sada dresů, kterou v oblasti ramen nově zdobí modrá barva.
Oblasti ramen tentokrát na obou variantách se dotkla další výrazná změna - v designu. Dřívější motiv rytířské zbroje vyměnily panely, které mají dodávat charakteristickou siluetu. Viditelnou tečkovanou texturu dostala také čísla na zádech. Nechybí rovněž znak Českého olympijského výboru i symbol olympiády v Itálii.
„Jsou před námi olympijské hry, které spojují nejen sportovce, ale i celé národy. Proto jsem moc rád, že nás naši hokejisté budou reprezentovat v dresech s národním znakem, symbolem hrdosti. Věřím, že nám přinesou i velký kus štěstí,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr pro web českého hokeje.
V nových trikotech se Češi poprvé představí 12. února, kdy do turnaje pod pěti kruhy vstupují zápasem proti favorizované Kanadě. Ženská reprezentace nastoupí již o týden dřív (5. února) soubojem s výběrem USA.