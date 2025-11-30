Motor vedl v Hradci 2:0, pak sám sebe vypnul. Jak to teď bude mít s gólmany?
Na jedné straně euforie vykutaná téměř z ničeho, na druhé nechápavé pohledy. České Budějovice si nechaly hloupě utéct body v Hradci Králové, kde vedly 2:0 a pak hříšným způsobem roztrhaly vše dobré, co si v nedělním duelu 28. extraligového kola vypracovaly. Mountfield obrátil na 4:2 a slaví zastavený proud čtyř předchozích porážek. „Bylo to strašně náročné, možná tři čtvrtě zápasu jsme nehráli svoji hru. Doufám, že tahle výhra z nás sklepe nervozitu,“ věří dvougólový Patrik Miškář.
Ne, tahle hra nemá smysl. Hraje ji každý tým, protože každý někde zbytečně nechal body. Ale stejně vám to nedá. Říkáte si: Kde už Motor mohl v tabulce být, kdyby se vyvaroval opakovaných minel a zbytečně ztracených partií? „Dva nula vedeme, co na to říct? Jedna hrubá chyba nás stála zápas, druhá spočívala v neuhraných soubojích na mantinelech, nechali jsme nacestovat hráče do předbrankového prostoru. Bohužel,“ štvalo kouče Ladislava Čiháka.
Jihočeši přitom přišli z kabiny na bojiště lépe soustředění. Už při první hradecké přesilovce pádil sám na bránu specialista na oslabení Jan Ordoš. Co se mu nepovedlo na začátku, vyšlo mu zkraje 12. minuty, kdy placírkou přesně usměrnil tvrdý pokus Romana Vráblíka. To už hosté vedli 2:0, protože Pavel Novák šest minut předtím využil perfektní nahrávku na osu hřiště od Filipa Přikryla a Stanislava Škorvánka překonal mezi betony. Slovenský gólman po první třetině odstoupil ze zdravotních důvodů, kouzlo vynuceného střídání a nástup Filipa Novotného zafungovalo.
S vydatnou pomocí hostí… Motor si zavařil sám. Pavel Pýcha ve 26. minutě pokazil tuctovou rozehrávku – při výjezdu zpoza branky proti němu obligátně vystoupil Alex Gašo, budějovický bek posílal puk na pravou stranu, jenže trefil brusle hradeckého útočníka, od nichž kotouč vystřelil za záda překvapeného Niclase Westerholma.
Gašo: první gól v kariéře
Juniorský slovenský reprezentant na zvláštní trefu nikdy nezapomene, zároveň šlo o premiérový střelecký zápis v extralize. Na střídačce dlouho svítil jako sluníčko. Gašo se dočkal ve druhé partii mezi dospělými, první part dostal v předchozím ročníku. „Neskutečné emoce! Navždy uložené v mé paměti,“ rozplýval se 19letý útočník. „Bylo důležité, že jsme za stavu 0:2 nepřestali hrát a tenhle škaredý gól nás nastartoval,“ odtušil. „Stačilo to jen posunout a jejich dva hráči by byli ze hry. Bohužel, stane se, jsme jenom lidi. Někdo udělá jednu chybu, někdo deset,“ řekl k tomu Čihák.
Srovnání na 2:2 v 51. minutě? Další potvrzení klišé, že hokej je hra chyb. Róbert Lantoši v útočné třetině nahrál soupeři, ten okamžitě kopl do vrtule, hosté nestihli zarazit rychlý brejk a Patrik Miškář srovnal na 2:2. „Sjel nám tam bek v útočném pásmu, taková instrukce vůbec nepadla. Nejsou to systémové chyby, ale individuální. Chyby se dějí, jen jich nesmí být hodně,“ divil se budějovický trenér. Miškář se pak v 58. minutě nejlépe orientoval v mele před finským brankářem a dorval za čáru vítězný gól.
Mountfield nakonec sebral tři body, musí však vylepšit vstupy do utkání. Především na vlastním stadionu není schopen na oponenta nastoupit a pádným způsobem mu ukázat, kdo je doma. Východočeši nedokázali skórovat ve čtyřech prvních třetinách po sobě, i proto přestali sbírat výhry. „Moc dobře víme, že nám první třetiny nešly, snažili jsme se na to přijít… I teď byly Budějovice mnohem lepší, neměli jsme potřebný pohyb, byli jsme tam úplně zbyteční. Potřebujeme líp forčekovat, z toho si vytvoříme šance, střely a pak budeme soupeře přehrávat,“ věří Patrik Miškář.
Motor nyní přijde o gólmana Niclase Westerholma, jemuž končí krátké angažmá na jihu Čech. Do brankoviště se vrátí uzdravená jednička Milan Klouček a případně Jan Strmeň. Nynější dvojka Matyáš Mařík by měl podle informací Ladislava Čiháka vyrazit na šampionát dvacítek do USA. Na Finovu adresu má jen superlativy. „Niclas je výborný gólman i vynikající kluk, týmový hráč, mám na něj jen slova chvály. Strašně nám pomohl. Kdyby Milan nebyl stoprocentní, nedovolili bychom, aby Niclas odešel. Doktoři nám potvrdili, že Milan i Steep (Jan Strmeň) by měli být po repre pauze stoprocentní,“ věří kouč Motoru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž