Červená Boleslav! Langhamerovy údery do obličeje Červa, v Plzni byl v akci VAR
Vlažný průběh prvního poločasu nedělního klání mezi Plzní a Mladou Boleslaví v promrzlé Doosan Areně rozčísla situace z nastavení těsně před odchodem hráčů do kabin. Daniel Langhamer dostal za úder kopačkou do obličeje Lukáše Červa druhou žlutou a musel ze hřiště. Šlo o zásadní bod utkání – Viktoria ve druhé půli soupeře zatlačila a nakonec zvítězila 2:1. V permanenci byl VAR, který domácím ještě jeden gól neuznal a s hlavním sudím Jakubem Wulkanem konzultoval všechny trefy Plzně. Hosté až do posledních vteřin šli i v oslabení za vyrovnáním.
Daniel Langhamer se na konci prvního poločasu vyfauloval na plzeňském kapitánovi, což zápas Plzně s Mladou Boleslaví zásadně ovlivnilo. Ve 26. minutě dohrál Lukáše Červa u postranní čáry, v souboji svého soupeře nejspíš nechtěně zasáhl rukou. Po boleslavském ofenzivním hráči vystartoval „mstitel“ Václav Jemelka, sudí Jakub Wulkan vyřešil situaci žlutým napomenutím pro oba aktéry strkanice.
Oba hráči se střetli ještě jednou v nastavení prvního poločasu. Langhamer zasáhl Červa kopačkou do obličeje. Pro boleslavského hráče samozřejmě smůla, ale i druhá žlutá byla udělena v pořádku. Otřesený plzeňský záložník navíc musel odstoupit ze zápasu, do druhé půle naskočil Amar Memič.
„Lukáš byl na vyšetření v nemocnici, nemohl pokračovat ve hře. Má lehčí otřes mozku. Věřím, že to nebude mít extra velké následky,“ sdělil po utkání plzeňský trenér Martin Hyský. „Byl to zákrok jednoznačně na žlutou kartu, rozhodčí se k tomu postavil správně. Takové zákroky nechceme vidět. Vím, že to nebyl úmysl. Pokud by žlutá u Langera už nebyla, můžeme se klidně bavit o červené.“
Situaci okomentoval i hostující trenér Aleš Majer. „Obě situace jsem pořádně neviděl, hlavně tu první jsem měl přes celé hřiště. Každý to asi vidí jinak. Vyloučení bylo klíčovým bodem zápasu,“ hodnotil po utkání boleslavský kouč. „Naštvání na Dana nebylo žádné, minimálně ta druhá situace vyplynula ze hry. Věděl jsem, že v deseti to bude proti tak kvalitnímu soupeři velmi těžké. Ale musím kluky pochválit, i v oslabení jsme druhý poločas odehráli velice důstojně.“
Pro druhou polovinu zápasu oslabená Boleslav byla několikrát blízko úvodní brance. Po standardce Romana Macka hlavičkoval volný Matyáš Vojta, jeho pokus skončil na tyči. Hosté mohli skórovat už v prvním poločase, ale pokaždé excelentně zasáhl Florian Wiegele. Rakouský gólman vytáhl nebezpečnou střelu Dominika Kostky mířící do šibenice, poradil si i se zakončením mladého Jana Zíky, jehož střelu tečoval Václav Jemelka. Wiegele stihl zareagovat a balon na čáře vykopl.
Viktoria nakonec dlouhou přesilovku proměnila. Chvíli po nástupu do druhého poločasu domácí slavili poprvé – trefě Cheicka Souarého ale předcházel těsný ofsajd, sudí Wulkan po konzultaci s VAR branku správně odvolal. Brankový účet zápasu nakonec otevřel Prince Adu, který se dobře zorientoval ve vápně a prostřelil do té doby velmi dobře chytajícího Jiřího Flodera. Opět se čekalo, zda situaci na hraně ofsajdu posvětí video.
Druhou domácí trefu zařídili střídající Matěj Vydra a skórující Rafiu Durosinmi, i potřetí zkoumal VAR možný ofsajd. Vše bylo v pořádku a domácí slavili nakonec vítěznou trefu. Boleslavský útočník Vojta ještě dokázal snížit, ale domácí nakonec tři pro ně extrémně důležité body uhájili.
„Smekám klobouk před týmem, jak to odehrál. Není jednoduché po vrcholu ve čtvrtek v Evropské lize jít do ligového zápasu proti týmu, co se na vás celý týden chystá. Logicky má víc sil, než vy,“ chválil po zisku tří bodů západočeský kouč.
Plzeň v desátém zápase pod Hyským pošesté vyhrála, na tříbodový zápas čekala čtyři utkání (tři remízy, jedna prohra). Proti Mladé Boleslavi zvítězila i ve druhém duelu sezony – první střetnutí ovládla na hřišti nedělního soupeře mnohem snadněji výsledkem 5:0, hattrickem se blýskl Denis Višinský. V tabulce je se ziskem 29 bodů na stejné úrovni s Libercem a se tříbodovým mankem na třetí Jablonec.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu