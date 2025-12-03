Otázky ohledně Trpišovského a reprezentace: Proč změnil svůj postoj? A má to vůbec smysl?
Podle posledních zpráv by vedení českého fotbalu chtělo mít do Vánoc jasno. Kdo povede fotbalovou reprezentaci do baráže o mistrovství světa? Řeší se dva trenéři. Jedním z nich je i Jindřich Trpišovský. Dříve se možnost zlanaření kouče mistrovské Slavie jevila jako naprosto nemyslitelná. Situace se ovšem změnila. Nicméně u potenciálního příchodu úspěšného trenéra stále zbývá řada nevyřešených otazníků. Web iSport nabízí základní otázky a odpovědi k celé „akci JT“.
Jaký je postoj Trpišovského?
Ještě nedávno bychom psali, a byla by to pravda, že odmítavý. Trenér Slavie klade na první místo Slavii, svůj životní klub, a představa, že ohrozí jeho cestu za titulem, je vlastně – nepředstavitelná. Tím víc, že v probíhající sezoně se věci staly jaksi více osobními. Do Sparty se vrátil Brian Priske, s nímž má Trpišovský dvojnásobně nesrovnané účty. Aby se tak, třeba i kvůli reprezentaci, stalo potřetí? To by hodně bolelo. Jenže podle informací Sportu došlo ke změně. Nejde ani tak o soustředěný tlak pánů z asociace včetně Pavla Nedvěda. Do věci se měli ve vzácné jednotě vložit hráči, což prý trenéra přimělo přehodnotit jeho původní postoj.
Co má v ruce vyjednávací skupina?
Především už zmíněné stanovisko hráčů, kteří Trpišovského chtějí a na něž trenér dá. Ale vstříc jim vycházejí i další okolnosti. Hraje se doma, jednou proti Irsku určitě, a snad i podruhé proti lepšímu z dvojice Dánsko–Severní Makedonie. Pokud by Trpišovský kývnul, určitě by mu asociace vyšla vstříc a zápasy by se kopaly v Edenu. Trenér by tak mohl nechat kšiltovku ve své kanceláři. Vedení fotbalu by se nejspíš nebránilo ani tomu, aby si Trpišovský vzal k ruce své lidi – i kdyby to měl být kompletní realizační tým Slavie. A roli může hrát také fakt, že na Strahově sedí lidé, s nimiž mají trenér i jeho manažer Jiří Müller kladný vztah, tedy Trunda, Tvrdík, Nedvěd. Jako lehčí, ovšem velmi nejistý bonus může platit, že Slavia má v tabulce pět bodů náskoku na Spartu.
Co by Trpišovský riskoval? A co Slavia?
Není toho úplně málo. Samotný trenér selhání, a to hned dvojí. Nemusí postoupit na mistrovství světa, může ztratit titul. O mistrovský pohár může přijít třeba zrovna v zápasech, které se konají kolem barážových utkání na přelomu března a dubna. Nikdy pak nezjistí, zda právě chůze po dvou cestách nestála za klubovým nezdarem. Je skoro jisté, že pro Trpišovského by i kombinace postup na šampionát plus ztráta titulu znamenala velkou ránu. Trenér riskuje rovněž zlobu červenobílé veřejnosti, případně narušení vztahů s klubovým vedením. Mluvit můžeme také o ztrátě reputace. Co riskuje Slavia? S malými odchylkami v podstatě totéž.
Zněla by dohoda i pro mistrovství světa?
To je nejspíš zatím předčasné téma. Že by v případě postupu asociace o Trpišovského stála, je zřejmé. Ovšem pro trenéra, který by jistě zůstal i ve Slavii, by dvojí angažmá během turnaje znamenalo mnohem větší komplikaci než v případě baráže. Na šampionátu by končil nejdříve 24. června, v případě postupu ze skupiny ještě o čtyři dny později. Přitom příprava Slavie na novou sezonu začne někdy v půli června. A to nemluvíme o případné dovolené. Je jasné, že trenér tohle ví. Na druhou stranu, odmítněte mistrovství světa… Ale taky ještě jinak – tady by už Pavel Tykač mohl říci Ne.
Má „akce JT“ vůbec smysl?
Systémově určitě nikoli. Trenér reprezentace má trénovat reprezentaci, šlus. Jenže český fotbal se nachází ve velmi atypické situaci. Hraje dva zápasy o největší možnou fotbalovou událost, a nemá trenéra. Ten zahraniční, jakkoli byl nebo nebyl chimérou, prostě není. Pak je možné připustit, že v zoufalých časech se dělají zoufalé (myšleno nesystémové) věci. Trpišovský je trenér s největšími úspěchy a největším respektem za poslední roky, s jeho angažmá se pravděpodobnost úspěchu prostě zvyšuje.