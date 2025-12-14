Dodinová dráždí na OnlyFans: Prsa vydělají víc než tenis!

Dodinová dráždí na OnlyFans
Francouzka si nový vzhled užívá.
Oceane Dodinová si nový vzhled užívá a tuze ráda se vystavuje.
Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.
Oceane se teď na fotkách nakrucuje ze všech stran.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
Takhle tenistka Dodinová vypadala před operací.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.

Během dlouhé zdravotní pauzy si splnila sen a podstoupila plastiku prsou. A teď bude Oceane Dodinová (29) svůj přifouknutý hrudník ukazovat za peníze celému světu!

Označuje se za první profesionální tenistku, která si ještě během kariéry nechala zvětšit poprsí. „Lepší teď než ve čtyřiceti,“ smála se Francouzka na začátku podzimu.

Aktuálně 818. hráčka světa nyní podepsala smlouvu s webovou stránkou pro dospělé OnlyFans, kde se bude ukazovat v plné parádě. Podle expertů si na hanbaté platformě vydělá za rok víc než za celou tenisovou kariéru, což je zhruba 60 milionů korun. „Cítím se šťastná,“ pochvalovala si.

