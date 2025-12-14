Dodinová dráždí na OnlyFans: Prsa vydělají víc než tenis!
Během dlouhé zdravotní pauzy si splnila sen a podstoupila plastiku prsou. A teď bude Oceane Dodinová (29) svůj přifouknutý hrudník ukazovat za peníze celému světu!
Označuje se za první profesionální tenistku, která si ještě během kariéry nechala zvětšit poprsí. „Lepší teď než ve čtyřiceti,“ smála se Francouzka na začátku podzimu.
Aktuálně 818. hráčka světa nyní podepsala smlouvu s webovou stránkou pro dospělé OnlyFans, kde se bude ukazovat v plné parádě. Podle expertů si na hanbaté platformě vydělá za rok víc než za celou tenisovou kariéru, což je zhruba 60 milionů korun. „Cítím se šťastná,“ pochvalovala si.
Témata: blesksport, oceane dodinová, tenis, OnlyFans