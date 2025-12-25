Golfová královna Kousková: Tajné zásnuby!
Skleněné srdce pro nejlepší českou golfovou profesionálku Sára Kousková (26) má. To své se podle šeptandy v zákulisí chystá odevzdat.
Zásnuby vítězky dvou letošních podniků European Tour s partnerem, caddiem, manažerem, rozhodčím pozemního hokeje a tátou syna z jiného vztahu Jakubem Mejzlíkem (44), prý už proběhly.
„Mám jednu hodně osobní novinku, kterou bych si nechala ráda v soukromí. Sice mám teď levou ruku o trochu těžší, ale mám z toho ohromně velkou radost.“ Tak tajemně naznačila půvabná Sára na webu golfextra.cz, že na jejím prsteníčku už přistál šperk.
