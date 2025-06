Kousková: Na Tenerife jsem chtěla sama sobě dokázat, že umím vyhrát dva turnaje za sebou

Pohádkový měsíc! V květnu si česká golfistka Sára Kousková mohla pohladit trofej pro vítězku v Évianu, začátkem června navázala dalším titulem na Tenerife. Oba podniky spadají do prestižní kategorie Ladies European Trophy (LET) a pro český golf je to velký úspěch. Od 13. do 15. června se Kousková objeví jako největší hvězda na Amundi Czech Ladies Challenge v Kácově na Kutnohorsku, kde už v minulosti vyhrála. V roce 2021 rozjela zdejším triumfem svou pouť mezi profesionálky.

Máte za sebou tituly v Évianu a na Tenerife, momentálně by se dalo říct, že patříte k předním evropským hráčkám. Co to znamená pro český golf?

„Je to vyrovnání současného českého maxima. Uvidíme, co bude dál. Postupně si nějakým způsobem splňuju své cíle. Je to strašně příjemné a musím říct, že pořád trošku neuvěřitelné, když se ohlédnu za posledními týdny.“

Dokážete pojmenovat, v čem jste se zlepšila natolik, že přišly dva tituly v řadě na LET?

„Myslím, že už u mě nebyl zásadní posun v konkrétní věci, ale bylo to zlepšování třeba o malý krůček ve všech dovednostech. Samozřejmě jsme pracovali na patování či mentální stránce. Vyleštili jsme několik aspektů, které pak zapadly dohromady.“

A co takové úspěchy udělají se sebevědomím?

„Sebevědomí si trochu vyčleňuju. Ve hře je dobré ho mít, ale nikdy nevíte, co se stane. Šestnáctá jamka na Tenerife je toho důkazem. Člověk nikdy nesmí ztratit pokoru.“

Připomeňte nám, co vás potkalo na šestnáctce na Tenerife?

„Po dobrém drajvu jsem pak zahrála míček hůře, než jsem si původně myslela. Míček odhopsal mimo green. Tím, že tam byla zásadní elevace, tak mi sjel docela hodně. Čekala mě nepříjemná rána a příhra kolem greenu, která se mi nepovedla. Míček mi sjel skoro do stejné pozice. Dostala jsem se tam až na čtvrtou ránu, přitom jsem tam měla být na druhou ránu. Trochu to zabolelo, ale náskok jsem udržela.“

Na Tenerife na vás byla vidět po triumfu obrovská euforie…

„Bylo to jiné než v Évianu. Ta první výhra byla pochopitelně hodně emotivní, ale na Tenerife jsem chtěla maličko dokázat i sama sobě, že jsem schopna vyhrát dva takové turnaje za sebou.“

Po turnaji v Kácově bude hned další podnik v Berouně. Nechtělo to třeba více odpočinku?

„Snažit se budu pořád stejně, ale potřebuju si trochu odpočinout, takže tréninkový režim bude o něco málo volnější. Chci podat maximální výkon v turnaji a otestovat si české podmínky a trochu snad i český mediální tlak.“

Do budoucna bych se chtěla porovnávat s těmi úplně nejlepšími

Váš studijní život je spjat s Amerikou, kde jste studovala umění se zaměřením na malířství a sochařství, tak zbývá vám čas i na tento, v tuto chvíli, koníček?

„Když cestujeme, ráda se podívám do nějaké galerie. Už jsem navštívila několik světových míst v USA či Austrálii, které jsem si snad ani nemyslela, že někdy navštívím. Tohle je teď takové moje jediné vodítko k umění, doma to nestíhám.“

Říkám si, že jste si vybrala i dobrý sport, co se týče uměleckého prožitku, že?

„Je to tak. Estetická stránka golfu je naprosto úžasná. Ty výhledy teď na Tenerife? To bylo něco úchvatného.“

Když se ještě vrátím k tomu studiu. Počet mladých Čechů, kteří na univerzitách v USA hrají golf, roste. Je to podle vás ta nejlepší cesta progresu?

„Amerika má stále nejlepší kombinaci studia a sportu dohromady. Můžete se vzdělávat a k tomu dělat sport na velmi vysoké úrovni. Je to bomba. Nikde v Evropě to takhle nefunguje.“

Co další plány? Plánujete se prodrat mezi ty nejlepší na LPGA Tour?

„LPGA Tour má logicky největší prize money, hrají tam ty nejlepší hráčky a postavení v žebříčku se mění rychleji. Uvidíme, jestli těch podniků bude víc v Evropě. Co jsem se i bavila s holkama z Ameriky, i ony mají zájem hrát více za mořem. Jenže prize money v Evropě je odradí. Odměny jsou tady nižší, museli by se přilákat noví sponzoři. Do budoucna bych se chtěla porovnávat s těmi úplně nejlepšími. Majory teď budou skvělou ochutnávkou, ale LPGA Tour bych si ráda zkusila.“