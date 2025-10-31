Krejčí pro Wolverhampton: I ve Spartě byl obrovský tlak. V Anglii přestal hrát golf
Vystartoval do druhé půle za stavu 0:3, a najednou to začalo víc šlapat. Český obránce Ladislav Krejčí pomohl zdramatizovat středeční zápas anglického poháru s Chelsea (3:4). Přesto ve Wolverhamptonu stále čeká na první výhru. „Týmu pořád věřím,“ zdůraznil v rozhovoru pro klubový web před sobotním ligovým utkáním proti Fulhamu.
Wolverhampton uvedl interview s Krejčím následovně: „Český reprezentant je od svého přestupu z Girony klíčovou součástí mužstva.“
Pravda, bývalý sparťan odehrál za anglický celek osm soutěžních zápasů, z toho byl sedmkrát v základní sestavě. A nedá se říct, že by v jediném utkání výkonnostně propadnul. Byť si proti Sunderlandu (0:2) vstřelil vlastní gól.
„Moc si to užívám,“ řekl Krejčí o angažmá ve Wolverhamptonu, kam dorazil letos v srpnu ze španělské Girony. „Přestup byl pro mě velký krok a zároveň velká změna. Líbí se mi, jaký fotbal se hraje v Premier League. Je to kombinace technického a soubojového způsobu hry,“ poznamenal šestadvacetiletý stoper.
Ovšem Wolverhampton rozhodně není v pohodě. Za devět kol anglické ligy posbíral pouhé dva body a nachází se na posledním místě tabulky. Aby to aspoň na jediný den změnil, potřebuje uspět v sobotním utkání s Fulhamem. V případě výhry předskočí devatenáctý West Ham s Tomášem Součkem a El Hadjim Malickem Dioufem.
Fanoušci mají velká očekávání, už po nedělní prohře s Burnley (2:3) se dostali do konfliktu s hráči i trenérem Vitem Pereirou.
Zažil jsem hodně vzestupů a pádů
„Česká liga není tak velká a nemůže konkurovat top pěti soutěžím v Evropě, ale už ve Spartě jsem cítil obrovský tlak,“ vykládal Krejčí. „Jakožto největší klub v zemi jsme museli vyhrávat každý zápas. A když se nedaří, je potřeba se z toho co nejrychleji dostat,“ pokračoval.
„Zažil jsem hodně vzestupů a pádů, které ve finále nic neznamenají. Ale v těchto náročných chvílích se toho o sobě hodně dozvím a naučím. A to jako člověk i jako fotbalista,“ přidal Krejčí s tím, že nezáleží na tom, jestli hrál za Zbrojovku, Spartu nebo Gironu.
Nyní se je třeba překonat krizi ve Wolverhamptonu, který ve středu vypadl z anglického poháru s Chelsea. Trenér Pereira udělal v základní sestavě jedenáct změn a tým ztrácel po první půli tři góly. A když se dostaly na trávník opory včetně Krejčího, vše se otočilo.
„Tohle je pro nás dobrý příklad,“ prohodil Krejčí. „Utkání nám ukázalo, jak máme a nemáme hrát. A čeho jsme schopní. Ve druhé půli jsme byli všichni na jedné lodi, což si musíme přenést do dalších zápasů,“ burcoval Krejčí. Proti Fulhamu by měl být opět v základní sestavě. Pomůže zlomit špatnou sérii Wolves?
Přestal hrát golf
Krejčí se svěřil, že po loňském přestupu do Girony si našel cestu ke golfu. „Začal jsem ho hrát před rokem, protože jsem měl startovací jamku asi dvacet metrů od domu,“ líčil v rozhovoru pro oficiální web Wolverhamptonu. Jeho nejčastějším parťákem byl Daley Blind. „Hráli jsme každé dva nebo tři dny. Byla to pro mě velká vášeň,“ prohodil. Nyní však musel s golfem přestat, v Anglii to zkrátka nejde. „Nebydlím přímo na golfovém hřišti jako v Gironě, proto je těžší si na to najít čas. Ale stoprocentně je to jeden ze sportů, kterým se chci věnovat, až budu mít den volna a skončím kariéru,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|6
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|7
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|8
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup