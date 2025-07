Scheffler vyhrál nejstarší grandslam světa: Kdyby golf ovlivňoval můj vztah s rodinou, končím

Grandslamová nuda? Takhle by někdo mohl označit letošní golfové The Open. Nejstarší a pro mnohé nejslavnější grandslamový turnaj světa si uzmula světová jednička Scottie Scheffler málo vídanou dominancí. Od určité chvíle se v Severním Irsku bojovalo vlastně jen o druhé místo. Americký vládce si vydělal triumfem 2,3 milionu liber (zhruba 65 milionů korun). A prozradil, že v rodině možná rostou další golfoví mistři. Ostatně Scheffler je pověstný tím, že golf je pro něj druhořadý a klidně by se jej vzdal, kdyby mu narušoval rodinnou idylku.

Scheffler je světovou jedničkou nepřetržitě od března 2022, na kontě má čtyři grandslamové tituly a loni v Paříži se stal olympijským vítězem. To vše stihnul ještě před třicítkou. V červnu oslavil teprve 29. narozeniny.

Když přicestoval na The Open do Royal Portrush, nastal humbuk, jak si světová jednička vlastně v každém sportu zaslouží. „Je vážně skvělé vyhrávat turnaje. Jen když na to pomyslím, vhání mi to slzy do očí. Doslova celý život jsem se snažil, abych v tomto sportu byl opravdu dobrý. Mít možnost žít své sny je něco zvláštního. Nejsem tu ale proto, abych inspiroval další generace golfistů, aby se stali světovou jedničkou. Jaký to má smysl?“ šokoval mnohé přihlížející řečnickou otázkou.

Ten, kdo se v golfovém prostředí pohybuje, ale ví, jakou životní filozofii Scheffler vyznává a kam tím mířil. „Každý den, když brzy vstanu, abych se šel pustit do práce, mi moje žena poděkuje, že jsem šel ven a tak tvrdě pracoval. Když se vrátím domů, snažím se jí každý den poděkovat za to, že se stará o našeho syna. Proto mluvím o tom, že rodina je mou prioritou, protože to tak opravdu je. Cítím se požehnaně, že k tomu můžu hrát golf, ale pokud by někdy začal ovlivňovat můj domácí život nebo vztah s manželkou a synem, byl by to poslední den, kdy se jím budu živit,“ řekl Scheffler den před vypuknutím nejstaršího golfového turnaje světa, který se pořádá od roku 1860.

Pak si Američan šel užít prodloužený víkend na greenu, kde nedal nikomu šanci. Celkově zvítězil výkonem sedmnáct pod par a finálové kolo se hrálo už jen o druhé místo, na kterém skončil o čtyři rány pozadu jeho krajan Harris English.

Scheffler se tak dle očekávání stal vítězem 153. ročníku The Open, a když na greenu zvedal nad hlavu Claret Jug, jak se říká trofeji pro vítěze, spěchal k němu jeho čtrnáctiměsíční syn Bennett, aby tátovi pogratuloval. Po cestě ještě zakopl a na skvěle upraveném trávníku si ustlal. Dojemný moment, který z dálky pozorovala Schefflerova žena Meredith, jen dokresluje zázemí nejlepšího golfisty planety.

„On sice ještě neví, co je to golfový míček, ale má svou plastovou golfovou hůl. Tu buď jí, nebo s ní do něčeho naráží, ať už je to kus nábytku nebo nějaké jiné dítě. Pracujeme na tom,“ vtipkoval vítěz The Open. Upozornil však přítomné novináře, že v rodině kromě Schefflera juniora roste další talent.

„Mám synovce, který je golfem posedlý. Připomíná mi mě. Byl jsem na zahradě své sestry a Hayes tam byl a odpaloval jeden míček za druhým. Bennett miluje starší děti, tak přišel a řekl, že to chce taky zkusit. Položil jsem tedy míček a syn ho trefil. Doufám, že se jednou bude věnovat golfu,“ pravil hrdý tatínek.

Scheffler své vítězství na 153. ročníku The Open věnoval své lásce ze střední školy. Manželku Meredith si vzal v roce 2020 a golfovému šampionovi zajišťuje perfektní zázemí a pohodu.

„Když jsem kroužil kolem greenu jako vítěz, tak jsem uviděl Meredith. Je to vždycky první člověk, se kterým chci oslavovat. Zná mě líp než kdokoli jiný. Je to moje nejlepší kamarádka. Stát se v téhle hře dobrým vyžaduje spoustu práce a bez její podpory bych to nedokázal. Stará se o všechno u nás doma a dává mi možnost věnovat se golfu. Není to životní styl, který by vyhovoval každému. Žijeme jiným způsobem života než někteří naši přátelé doma,“ uzavřel děkovnou řeč Scheffler.

Jeho velkolepý grandslam ocenil i možná největší sok ze všech Rory McIlroy: „Nikdo z nás se mu tady nemohl rovnat. Je tak neuvěřitelným hráčem. Nastavil laťku, na kterou se všichni chceme dostat.“ A když už tohle řekne pětinásobný vítěz majoru a bývalá světová jednička, něco to znamená.

Na obrátkách tak nabírá Schefflerovo srovnávání s Tigerem Woodsem. Je to skoro neuvěřitelné, ale v neděli uplynulo 1 197 dní od prvního Schefflerova grandslamového titulu, což je přesně stejný rozdíl dní, který dělil Woodse mezi jeho prvním a čtvrtým primátem.

„Pořád si myslím, že ta srovnání jsou hloupá. Tiger má 15 titulů na grandslamech, já mám čtyři. On je jedinečný a vždy pro mě byl inspirací,“ dodal současný golfový vládce.

Na The Open se poprvé v historii objevil i český golfista. Filip Jakubčík ale neprošel cutem a obsadil celkově 122. místo.