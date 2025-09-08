Humphries po roce opět kraloval v Praze. Vyhrál téměř milion, Littler se loučil brzo
Loňské vítězství na na šipkařském Czech Open v pražských Letňanech obhájil Angličan Luke Humphries a vyhrál turnaj série European Tour potřetí za poslední čtyři roky. První muž světového žebříčku porazil ve finále 8:5 Joshe Rocka ze Severního Irska a navázal na tituly z let 2024 a 2022. Za výhru dostal loňský mistr světa 30.000 liber (asi 850.000 korun).
S turnajem se naopak brzy rozloučil úřadující mistr světa Luke Littler, jenž vypadl v osmifinále po porážce 4:6 s Nizozemcem Gianem van Veenem. Jeho slavný krajan Michael van Gerwen, trojnásobný mistr světa a trojka žebříčku, ztroskotal ve stejné fázi na Rockovi.
Čeští hráči Karel Sedláček, Lukáš Unger, Jiří Brejcha a Filip Maňák vypadli hned v prvním kole.