Čekal podporu, dočkal se nenávisti. Hateři jsou idioti, reaguje Petrášek

Oktagon v posledních dvou letech sklidil na evropské i domácí scéně významný obdiv za pořádání turnajů Tipsport Gamechanger, které proti sobě staví šestnáct elitních bijců z jedné vybrané váhové kategorie. Letošní sestava však vyvolala rozpaky u části fanoušků, která zřejmě není spokojena s počtem nových tváří. Diváci navíc hlasitě zpochybňují kvality některých oznámených účastníků. Největší vlna kritika se snesla na českého reprezentanta Miloše Petráška.

Známá persona tuzemského MMA se po porážce s osminásobným světovým šampionem Stephanem Putzem a sérii zranění vrátila vítězně. Petrášek v Edenu na body porazil zkušeného polského zápasníka Kamila Wojciechowského, čímž se zařadil mezi kandidáty na českou výpravu v Gamechangeru. Výhra nad Polákem však podle části MMA komunity z řad diváků není dostatečně významná, aby si díky ní „Meloun“ vysloužil místo v pyramidě.

Byť Petrášek už několik let diskuse na sociálních sítích nečte, nová funkce Instagramu mu je vnutila. „Pořád mi v upozorněních skákaly ty nesmysly, až to ve mně vygradovalo. Napsal jsem jim, ať se na ten zápas nedívají, pokud mají s mou účastí takový problém,“ rozpovídal se jednatřicetiletý bijec.

„Neustále se tam objevoval názor, že jsem někomu zabral místo. To je naprostý nesmysl. Mach Muradov a Patrik Kincl do Gamechangeru jít nechtěli, kdybych na nabídku nekývl, není v pyramidě krom Matěje Peňáze jediný Čech,“ vysvětlil v podcastu Fight! pro iSport.cz.

V posledním ročníku turnaj proběhl, aniž by se domácí barvy zvládly prosadit. Jediní reprezentanti, Vlado Lengál a Matouš Kohout, vypadli už v prvním kole. Poté, co bývalý šampion Kincl odmítl do projektu nastoupit, hrozilo, že bude Česko spoléhat pouze na jednoho zástupce, zatímco sousední Slovensko hned na tři. „Bláhově jsem si myslel, že budou mít lidi radost, když v pyramidě uvidí další české jméno. Zjevně jsem se spletl,“ pokrčil Petrášek rameny.

„Ze začátku jsme zápasili v tělocvičnách, kam se na nás chodilo koukat maximálně pět set diváků. Nikdo nás tehdy nehejtoval, byli to samí skalní fanoušci,“ vzpomínal Petrášek na dobu před vznikem Oktagonu. Právě tehdy „Meloun“ táhl šňůru vítězství a měl nakročeno k angažmá ve světových ligách.

Slibnou kariérní trajektorii zastavila nepříjemná série proher s veterány UFC, která odstartovala i první várku nenávistných komentářů. „Ze začátku byla popularita příjemná. Ovšem, že je hezké číst si pozitivní zprávy a příspěvky. Pak ale přijde porážka a lidi začnou flusat. Časem jsem se naučil diskuse na sítích vůbec nečíst. To je jediný recept, který mi funguje. Nechci totiž cítit vztek a agresi. Spíš mě štve, když ty slinty čte třeba moje mamka,“ povídal Petrášek.

„Normální lidi nebo vaši fanoušci do diskusí pod příspěvky nepíšou, nemají tu potřebu, což chápu,“ doplnil.

Negativitu, která se na jeho osobu snášela, nejprve Petrášek přetvářel v palivo. Jasně to ukázal v bitvě proti Vladovi Neferaničovi, jehož vyřídil během tří minut. „Když jsem se vracel po sérii proher na štvanickém turnaji, nastupoval jsem a chtěl jsem dokázat všem těm idiotům, že se pletou. Teď už to tak nevnímám,“ uznal.

Motivace se přirozeně přesunula na syny. „Chci jim ukázat, že mohou zvládnout jakékoliv špatné období,“ vysvětlil Petrášek. O setrvání ve vítězném kariérním období se pobije už 22. února v Třinci, kde se střetne s Mickem Stantonem, britským šampionem.