Předplatné

Pavouk play off MS do 20 let: Česko o zlato proti Švédsku. Kdy se finále hraje?

Švédští junioři se radují z postupu do finále
Švédští junioři se radují z postupu do fináleZdroj: ČTK
Finové šokovali na MS do 20 let, když porazili domácí USA ve čtvrtfinále
Švédští junioři se radují z postupu do finále
Čeští hokejisté postoupili přes Švýcarsko do semifinále MS do 20 let
Čeští hokejisté postoupili přes Švýcarsko do semifinále MS do 20 let
Švédští junioři se radují z postupu do finále
Čeští hokejisté postoupili přes Švýcarsko do semifinále MS do 20 let
Adam Jiříček slaví nádhernou branku proti Finům
23
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS hokej U20
Vstoupit do diskuse (9)

Čeští hokejisté jsou ve finále MS do 20 let. Po čtvrtfinálové výhře nad Švýcarskem 6:2 zvládli i dramatické semifinále s Kanadou. O výhře nad zámořským favoritem rozhodl vítězným gólem v čase 58:46 Tomáš Poletín. Junioři budou hrát o zlaté medaile proti Švédsku, které zdolalo Finy 4:3 po nájezdech. Finále se hraje v noci na úterý, začíná ve 2.30. Program MS do 20 let ZDE>>>

O švédském postupu do finále rozhodl v osmé sérii rozstřelu Anton Frondell. Švédové, kteří oplatili severskému rivalovi loňskou semifinálovou porážku z Ottawy 3:4 v prodloužení, zůstávají na turnaji neporažení a budou usilovat o zisk prvního zlata od roku 2012. Od té doby získali čtyřikrát stříbro a dvakrát bronz.

Zklamání USA ve čtvrtfinále

Ve čtvrtfinále Švédsko přejelo Lotyšsko 6:3, Česko si poradilo se Švýcary 6:2. Nejjednoznačnější bylo vítězství Kanady nad Slovenskem 7:1.

Kanada rozhodla o výhře již v první třetině, kterou vyhrála 5:0. Slovákům nepomohlo ani střídání brankářů, Michala Prádela po třetím inkasovaném gólu nahradil Alan Lenďák. O sedm kanadských branek se podělilo sedm střelců a čtyři útočníci - Michael Misa, Porter Martone, Sam O'Reilly a Cole Beaudoin - si připsali gól a asistenci.

Už se rýsovalo zámořské semifinále USA vs. Kanada... Jenže to by museli domácí Američané porazit Finsko, jemuž v repríze loňského finále podlehli 3:4 v prodloužení.

Šanci na vítězný hattrick Američanů ukončil obránce Arttu Välilä, který zápas rozhodl v čase 62:11. Finové přitom byli blízko vítězství již v základní hrací době. Ve třetí třetině dokázali v rozmezí 65 sekund otočit z 1:2 na 3:2. Útočník Ryker Lee ale v čase 58:27 vyrovnal.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko4400021:812
2USA4300117:159
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310025:1111
    2Česko4210118:128
    3Finsko4201119:117
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

      Vstoupit do diskuze (9)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů