Zápasník Muradov bojuje proti vyhoštění: Lži o soudu a obstrukce!
Ta fotka obletěla republiku rychleji než jeho obávaný pravý hák. Uzbecký zápasník Machmud Muradov (35), jenž je podle úřadů napojený na balkánskou mafii, se na ní zubí po boku vládní garnitury.
Vedle Muradova trůní v restauraci u Karlova mostu neúspěšný adept na ministra Filip Turek (40, za Motoristy), kadeřník Lukáš Vlačuha, místopředseda sněmovny Patrik Nacher (51, ANO) a kickboxer Pavel Plešinec, jenž čelí obžalobě z přizabití úředníka...
Divoký Balkán
Nacher už od stranického šéfa Babiše dostal za schůzku vyhubováno. Hlavně kvůli postavě Muradova – (ne)slavného bijce z Oktagonu, jenž podle protimafiánské centrály NCOZ »navázal kontakt s příslušníky balkánského organizovaného zločinu«. Proto mu také vnitro jakožto občanovi země mimo EU odmítlo už předloni prodloužit pobyt!
Když na to nedávno upozornil jeho rival z klece Dvořák, Muradov mu veřejně vpálil: „To, co si tady úřady vymýšlejí a co o tom píší média, je jiná věc. Soud už navíc rozhodl jinak, než jak tvrdíš,“ napsal Uzbek.
Nedotknutelný?
Jenže byly to evidentně jen lži pro jeho početnou armádu fanoušků! Jak si totiž nyní Blesk ověřil, Muradov se už třikrát snažil u soudů rozhodnutí o vyhoštění zvrátit, pokaždé ale narazil – naposledy loni v říjnu. „Řízení je pravomocně skončeno. Žádné další řízení s vámi specifikovanou osobou Městský soud v Praze neeviduje,“ uvedla mluvčí Kateřina Eliášová.
Muradov tak vsadil alespoň na obstrukce. Momentálně běží jeho kasační stížnost, v níž měl ale nedostatky, a tak je už přes dva měsíce »napravuje«. Věc také už jednou – opět neúspěšně – dotáhl až k ústavnímu soudu, kam možná směřuje i nyní. A do doby, než vyčerpá všechny legální možnosti, je nedotknutelný. Tím spíš, že má evidentně kámoše až ve vysoké politice!
Víte, že... Kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek, který obvykle nemá na verdikt soudu odkladný účinek. Nejvyšší správní soud ho ale mohl Muradovovi přiznat, aby nedošlo k nepřiměřené a nevratné újmě.
Právník o slavném bijci: Nebojte, taláry si s ním poradí
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A stejně to platí pro soudní mašinérii, kterou nyní pokouší zápasník Muradov, jenž z nouze vsadil na nekonečné obstrukce.„Dokud není rozhodnuto o všech jeho právních podnětech, není možné ho zadržet ani vyhostit a je tady legálně,“ upozorňuje ombudsman Blesku Jan Černý.
Muradov podal kasační stížnost, kterou mu už v listopadu Nejvyšší správní soud vrátil k »odstranění vad«. Jenže jsme v lednu a stále se tak nestalo. Co s tím?
„Zřejmě požádal soud o prodloužení lhůty. Ta běžně bývá jen deset dnů, ale není to lhůta, s níž by soud nemohl pohnout a prodloužit ji. Když to takhle udělá párkrát, jsme v lednu. Ale rozhodně to nelze protahovat donekonečna.“
Až se tahle kasační stížnost vyřeší, bude konečně hotovo?
„Ne, věc může dojít až k ústavnímu soudu.“
Tam už to Muradov zná. Loni v únoru přitom tamní tribunál potvrdil, že kvůli napojení na mafii »by mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek«.
„Ale zkoušet to může dál. Pokud stížnost podá v jemně jiné věci, bude se to muset opět řešit. Ale nebojte, soudy si s tím určitě poradí a, jak říkám, nemůže se to táhnout donekonečna.“