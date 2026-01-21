Birmančevič sám opustil soustředění Sparty: Záhadný odlet

Autor: mib, en
Birmančevič sám opustil soustředění Sparty
Na zimním soustředění trénoval jen bez míče.
Birmančevič za poslední rok a půl několikrát projevil zájem odejít.
Odletěl Srb jen kvůli vyšetření?
Na palubě letu QS1153 z Malagy do Prahy seděl i překvapivý pasažér – sparťanský šikula Veljko Birmančevič (27). Proč?!

Srbský křídelník v úterý na jihu Španělska netrénoval, jen běhal kolečka a míči se raději vyhýbal. Večer už byl spatřen reportérem Blesku, jak se vrací do Prahy. Letenské přitom v Marbelle ještě dnes čeká přípravný duel s Legií Varšava a domů odlétají až zítra.

Blesku sdělil zdroj z týmu, že »Birma« opustil rudé kvůli plánovanému vyšetření na stomatologii. Ale fanouškům tenhle záhadný úprk vrtá hlavou. Vždyť i na reprezentanta Srbska zjevně cílila slova sportovního direktora Tomáše Rosického (45): „Některým hráčům chybí dlouhodobá motivace.“

V kancelářích stadionu na třídě Milady Horákové se šušká, že v případě nabídky by Birmančeviče, který v 16 ligových mačích dal pět gólů, vedení nedrželo ve Spartě násilím. V podobné situaci je i další člen kdysi obávaného trojzubce Jan Kuchta (29). Že by z nebezpečného chrupu zbyl jen kapitán Haraslín?

 

Sparta se podle švédských médií zajímá o záložníka Elliota Strouda (23) z mistrovského Mjällby.

 

