Trable Sigmy: Krále s Krivakem čeká v Olomouci magnetická rezonance, Dembe odkulhal
PŘÍMO Z MARBELLY | Výkon proti Philadelphii, nejlepšímu týmu uplynulé sezony MLS, musel olomouckého kouče Tomáše Janotku potěšit víc než výsledek (1:1), který vzhledem ke kupě vytvořených tutovek měl být lepší. Řešení finální fáze nebylo ideální, ale na vyladění je ještě čas. Horší je to v Sigmě se zraněními, stoper Jan Král se záložníkem Fabijanem Krivakem odletěli ze Španělska domů, ve středu je čeká v Olomouci magnetická rezonance. A útočník John Paul Dembe ze zápasu odkulhal...
Nejen bez předsedy Ondřeje Navrátila a bosse Pavla Hubáčka, úterní utkání Hanáků proti Philadelphii, jejíž hodnota kádru je podle Transfermarktu zhruba o padesát milionů korun vyšší než olomoucká, už se obešlo i bez dvou hráčů. Stoper Jan Král ucítil bolest v koleni, záložníka Fabijana Krivaka trápí lýtkový sval, a tak oba v úterý sedli v Málaze na letadlo a zamířili domů.
Ve středu je v Olomouci čeká magnetická rezonance, po níž bude jasněji, jak závažný charakter jejich zranění mají. Útočník Václav Sejk pro změnu absolvuje další krevní testy, čeká se, až hodnoty klesnou na tak příznivé hodnoty, aby posila z Heerenveenu mohla začít naplno trénovat. Bez zátěže je už měsíc, nějaký čas tedy potrvá, než se dostane do optimální fyzické i herní pohody.
Aby potíží nebylo málo, v závěru duelu odkulhal ze hřiště i John Paul Dembe. Akvizice ze švédského Häckenu nastoupila do druhé půle a dlouho se nemohla dostat do hry. Míče ho míjely, nebyl v centru dění. Když se pak zničehonic dostal do úniku, ve kterém byl bráněn stoperem soupeře, šikovně se ho zbavil, leč sám před gólmanem minul. Škoda, šlo hezký moment. O chvíli později už však dvacetiletý Uganďan z placu pomalou chůzí mizel.
„Podvrtnul si koleno, proto jsme ho vystřídali. Doufejme, že to nebude nic vážného,“ popisoval kouč Tomáš Janotka. „Bylo to pro něj takové první oťukávání se spoluhráči, protože je tady velmi krátce. Škoda, že tu svou nejvýraznější situaci, do které se dostal, neproměnil. Výborně si tam seknul obránce, mohl se hned uvést gólem.“
Tohle však platí pro mnohem více sigmáků. Pro Jana Klimenta, Antonína Růska, Ahmada Ghaliho, Tihomira Kostadinova, Michala Berana... Šancí proti Američanům si moravský celek vytvořil habaděj, ale řešení finální fáze bylo upřímně řečeno tristní. Relevantní argument? Kumulující se únava.
„Kluci to zvládli skvěle. Musím říct, že se opravdu perfektně perou s těmi dávkami. Dneškem jsme zakončili extrémně náročný týden, byl to z hlediska objemu a intenzity vrchol. Dávky, které měly v pondělí a neděli, byly opravdu velké. Zápas odehráli ve velké únavě. Myslím, že technických nedostatků na to, jak je bolely nohy, nebylo tolik,“ zůstal pozitivní trenér.
Philadelphia se prosadila v úvodu po nedorozumění Jakuba Elbela s Péterem Baráthem, pak už si zámořské mužstvo víceméně nic nevytvořilo. Remízu trefil až v 73. minutě hlavou velmi aktivní Kostadinov po centru Matěje Hadaše. I plichta byla pro Olomouc vzhledem k převaze málo, ale na to se nehraje. Chválit může realizační štáb opětovné přepínání z obranné čtyřky na trojku, snahu o konstruktivní výstavbu a čím dál kvalitnější kombinaci, rychlé přenášení těžiště na slabší stranu...
„Dojem mám pozitivní, líbila se mi předvedená hra. Bylo tam plno pěkných kombinací. Samozřejmě budeme vytýkat neproměňování šancí, ale pozitivní je, že jsme se do nich oproti minulému zápasu dostávali. Pak už je to o samotné kvalitě, nebo i dávce štěstí v zakončení. Soupeř se do naší šestnáctky dostával docela sporadicky. Celý zápas jsme šli za vyrovnáním. Myslím, že jsme měli na to, abychom vstřelili víc branek než jednu,“ hodnotil Janotka.
Zejména kapitán Kliment by potřeboval zářez a psychickou vzpruhu. V mezihře je na tom dobře, pohybově jakbysmet, ale čísla zatím chybí. „Budeme na tom pracovat, makat. Aby nám vznikala souhra mezi řadami a spoluhráči. Abychom sladili nejlepší možné dvojice, aby si to potom celé sedlo a úspěšné akce byly dohrané do zakončení. Je to proces – a my jsme v něm,“ uzavřel šéf lavičky.
Generálku sehrají Hanáci v Marbelle v sobotu proti jihokorejskému Jeonbuku. Že by už s Louisem Lurvinkem v sestavě? Pardubický stoper má podle informací iSportu o přesun na Andrův stadion enormní zájem, stejně tak je pro sportovní úsek Sigmy právě Švýcar jasnou volbou do obrany.
Jak se rýsuje sestava
Koutný
Hadaš, Huk, Sylla, Sláma
Baráth, Beran
Ghali, Šíp, Šturm
Kliment
Aktuální marodi
- Jan Král
- Fabijan Krivak
- Dario Grgič
- Václav Sejk
- John Paul Dembe
- David Tkáč
- Matěj Mikulenka
- Filip Uriča
- Yunusa Muritala
