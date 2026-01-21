Na Slavii přiletěli štramáci z Barcelony: Čepice pro otroky i kabelka za půl milionu

Poté, co katalánští »šutéři« s Turkish Airlines přistáli na Ruzyni, okamžitě vyrazili směr Kampa. U hotelu Mandarin je pražští fanoušci odchytili ve vskutku zajímavých outfitech!
Rap i na hlavě
Stejně jako většina spoluhráčů vystupoval útočník Marcus Rashford (28) se sluchátkami. Oblíbený rap mu ale hrál v uších i na hlavě. Vlasy totiž skrýval pod duragem, který v 19. století vznikl jako pokrývka hlav otroků a nyní je populární právě ve světě rapu. Marcus tento typ hudby vskutku miluje. Když v létě jako nováček musel před kabinou Katalánců zpívat, rozhodl se rapovat.
Lepší model než hráč
Za hvězdu módy současného fotbalového světa platí obránce Jules Koundé (27). Na veřejnost se Francouz nebojí vyjít v sukni či podpatcích, je ambasadorem Adidasu a do Prahy dorazil s kabelkou značky Hermes, jejíž originál vyjde na více než půlmilion korun.
Elegán v nejistotě
Veterán Robert Lewandowski (37) vsadil na klasiku – oblek s kravatou. Fanouškům s úsměvem mával, do smíchu ale legendárnímu střelci asi není. Po sezoně mu končí kontrakt, prodloužit ho nechce. Nelze se mu divit, vždyť třeba koncem sezony 2022/23 dostal od klubu zákaz střílet góly, aby za překonání 25 tref nemusela Barcelona platit Bayernu bonusy.
