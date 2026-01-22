Zraněná biatlonistka Davidová: Problém do konce života?

Autor: nem, ČTK
Markéta Davidová při nástřelu před závodem s hromadným startem ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand
Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu
Markéta Davidová a Tereza Voborníková dorazily do cíle stíhačky téměř zároveň, mohly si tak rovnou pogratulovat k výkonu
Markéta Davidová opět ukázala v nedělním stíhacím závodě skvělou běžeckou formu
Také Markéta Davidová se ve štafetě v Oberhofu nevyhnula trestnému kolu
Markéta Davidová sice opět zaválela na trati, na střelnici to ale tentokrát drhlo
Žádná jiná biatlonistka neudělala v závodě s hromadným startem více chyb než Markéta Davidová (7)
Na trati to Markétě Davidové jede, ale problém často bývá na střelnici
Markéta Davidová během stíhacího závodu v Annecy
Markéta Davidová v cíli stíhacího závodu v Annecy
Markéta Davidová v cíli stíhacího závodu v Annecy
Markéta Davidová na trati sprintu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se fotila v olympijské kolekci
Markéta Davidová se fotila v olympijské kolekci
Markéta Davidová se fotila v olympijské kolekci
Markéta Davidová se fotila v olympijské kolekci
Česká biatlonistka Markéta Davidová
Česká biatlonistka Markéta Davidová

»Makulo« to je to tak zlé? Česká biatlonová jednička Markéta Davidová (29) vynechá podnik SP v Novém Městě na Moravě a slova trenéra Dostála znějí nevábně.

Markéta po konci minulé sezony prodělala operaci vyhřezlé ploténky. Se zády opět bojuje od minulého týdne a Lukáš Dostál včera v Novém Městě řekl: „Už po té operaci jsme věděli, že to nebude dokonalé po zbytek života a pořád to bylo nahoru dolů. Občas byly lepší dny, občas horší, ale vždycky se z toho dostala celkem rychle. Teď bylo to dostávání se z toho pocitu trochu delší, proto jsme chtěli být opatrní a vynechali jsme i Nové Město.“

»Makula« teď místo příprav na OH lítá po doktorech. Jedno vyšetření absolvovala v úterý, ve středu pak další. Uvidíme, jaký bude výsledek. Tady se určitě neobjeví," dodal Dostál.

Po olympijské generálce v Novém Městě na Moravě budou biatlonisté v Česku do čtvrtka. Poté odjedou do Anterselvy, kde 8. února odstartuje olympijský program. "Teď má Makula odpočinek, nebo jen nějakou lehkou aktivitu. Uvidíme, co (lékaři) doporučí," řekl kouč.

Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu
Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu

 

Témata:  zraněnízádablesksportČeskoOlympijské hryMarkéta DavidováLukáš DostálNové Město na Moravěbiatlonista

Související články



Články odjinud