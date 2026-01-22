Zraněná biatlonistka Davidová: Problém do konce života?
»Makulo« to je to tak zlé? Česká biatlonová jednička Markéta Davidová (29) vynechá podnik SP v Novém Městě na Moravě a slova trenéra Dostála znějí nevábně.
Markéta po konci minulé sezony prodělala operaci vyhřezlé ploténky. Se zády opět bojuje od minulého týdne a Lukáš Dostál včera v Novém Městě řekl: „Už po té operaci jsme věděli, že to nebude dokonalé po zbytek života a pořád to bylo nahoru dolů. Občas byly lepší dny, občas horší, ale vždycky se z toho dostala celkem rychle. Teď bylo to dostávání se z toho pocitu trochu delší, proto jsme chtěli být opatrní a vynechali jsme i Nové Město.“
»Makula« teď místo příprav na OH lítá po doktorech. Jedno vyšetření absolvovala v úterý, ve středu pak další. Uvidíme, jaký bude výsledek. Tady se určitě neobjeví," dodal Dostál.
Po olympijské generálce v Novém Městě na Moravě budou biatlonisté v Česku do čtvrtka. Poté odjedou do Anterselvy, kde 8. února odstartuje olympijský program. "Teď má Makula odpočinek, nebo jen nějakou lehkou aktivitu. Uvidíme, co (lékaři) doporučí," řekl kouč.