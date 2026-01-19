Předplatné

Sport Magazín: nadšený Šulc i s plakátem, statečná Davidová a Vonnová

Sport Magazín a rozhovor s hvězdou francouzské ligy Pavlem Šulcem • Zdroj: isportTV
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Fotbalová Francie žasne nad výkony Pavla Šulce
Lyžařka Lindsey Vonnová.
Česká snowboardista Eva Adamczyková
Eva Adamczyková na prosincovém závodě SP v Cervinii
Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu
Už v pátek vychází Sport Magazín a exkluzivní rozhovor s Pavlem Šulcem, novou hvězdou francouzské fotbalové ligy. Bonusem je i plakát. Blíží se olympiáda, a tak zaujmou dvě dámy: obsáhlý rozhovor s biatlonistkou Markétou Davidovou a příběh fenomenální sjezdařky Lindsey Vonnové. Ondřej Gemov představuje významného aktéra Super Bowlu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor + plakát: Pavel Šulc / hvězda Lyonu a Ligue 1
  • Fenomén: Lindsey Vonnová / sjezdařský hit ZOH
  • Rozhovor: Markéta Davidová / biatlonový návrat
  • Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / o Bad Bunnym
  • Uniklo z facebooku: Eva Adamczyková / postup na olympiádu
  • TV program: všechny sportovní stanice

Nové vydání pátečního Sport magazín s českým tahounem Lyonu Pavlem Šulcem

