Sport Magazín: nadšený Šulc i s plakátem, statečná Davidová a Vonnová
Sport Magazín a rozhovor s hvězdou francouzské ligy Pavlem Šulcem • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a exkluzivní rozhovor s Pavlem Šulcem, novou hvězdou francouzské fotbalové ligy. Bonusem je i plakát. Blíží se olympiáda, a tak zaujmou dvě dámy: obsáhlý rozhovor s biatlonistkou Markétou Davidovou a příběh fenomenální sjezdařky Lindsey Vonnové. Ondřej Gemov představuje významného aktéra Super Bowlu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor + plakát: Pavel Šulc / hvězda Lyonu a Ligue 1
- Fenomén: Lindsey Vonnová / sjezdařský hit ZOH
- Rozhovor: Markéta Davidová / biatlonový návrat
- Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / o Bad Bunnym
- Uniklo z facebooku: Eva Adamczyková / postup na olympiádu
- TV program: všechny sportovní stanice