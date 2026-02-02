Dohra šílenosti na MS v cyklokrosu: Omluva Češce za napadení!

Autor: ČTK
Belgická cyklokrosařka Norbertová Riberolleová se omluvila Zemanové za strčení.

Belgická cyklokrosařka Marion Norbertová Riberolleová se omluvila Kristýně Zemanové za svou reakci v sobotním závodě žen na mistrovství světa v nizozemském Hulstu. Po vzájemné srážce a pádu francouzská rodačka do české reprezentantky naštvaně strčila, později za to byla diskvalifikována. Zemanová po kolizi v předposledním kole nabrala ztrátu i vinou spadlého řetězu, vypadla z boje o medaile a skončila jedenáctá.

"Nezachovala jsem se správně. Přijímám rozhodnutí jury a omlouvám se té druhé závodnici," napsala dnes Norbertová Riberolleová na instagramu. Sedmadvacetiletá Belgičanka ještě v závodě chvíli pokračovala, později si na trati lehla na zem a držela se za hlavu a hrudník.

Podle belgické televizní stanice Sporza ji postihla panická ataka. Bronzovou medailistku z mistrovství Evropy do 23 let z roku 2019 převezli do nemocnice na vyšetření.

"Co se týče mého zdravotního stavu, všechno je v pořádku, až na bolavou hlavu po tom pádu," uvedla Norbertová Riberolleová.

Mistryní světa se stala podruhé Nizozemka Lucinda Brandová. Zemanová za ní zaostala přes dvě minuty.

Belgická cyklokrosařka Norbertová Riberolleová se omluvila Zemanové za strčení.
Belgická cyklokrosařka Norbertová Riberolleová se omluvila Zemanové za strčení.
Témata:  InstagramMistrovství světa v cyklokrosuSporzaKristýna ZemanováMarion Norbert-Riberolle

Související články



Články odjinud