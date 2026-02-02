Dohra šílenosti na MS v cyklokrosu: Omluva Češce za napadení!
Belgická cyklokrosařka Marion Norbertová Riberolleová se omluvila Kristýně Zemanové za svou reakci v sobotním závodě žen na mistrovství světa v nizozemském Hulstu. Po vzájemné srážce a pádu francouzská rodačka do české reprezentantky naštvaně strčila, později za to byla diskvalifikována. Zemanová po kolizi v předposledním kole nabrala ztrátu i vinou spadlého řetězu, vypadla z boje o medaile a skončila jedenáctá.
"Nezachovala jsem se správně. Přijímám rozhodnutí jury a omlouvám se té druhé závodnici," napsala dnes Norbertová Riberolleová na instagramu. Sedmadvacetiletá Belgičanka ještě v závodě chvíli pokračovala, později si na trati lehla na zem a držela se za hlavu a hrudník.
Podle belgické televizní stanice Sporza ji postihla panická ataka. Bronzovou medailistku z mistrovství Evropy do 23 let z roku 2019 převezli do nemocnice na vyšetření.
"Co se týče mého zdravotního stavu, všechno je v pořádku, až na bolavou hlavu po tom pádu," uvedla Norbertová Riberolleová.
Mistryní světa se stala podruhé Nizozemka Lucinda Brandová. Zemanová za ní zaostala přes dvě minuty.