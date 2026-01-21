Sabalenková může a Muchová ne? Fanoušky rozlítil přísný výrok proti české hvězdě
Velký test odolnosti podstoupila Karolína Muchová ve 2. kole Australian Open. Když má americká ranařka Alycia Parksová den, dokáže z kurtu vystřílet kohokoliv. A po velkou část zápasu tímhle způsobem svírala velkou favoritku z Česka. Ta bývá obvykle aktivnější tenistkou na kurtu, tentokrát však na vítězné údery prohrála s až 99. hráčkou žebříčku WTA 16:39. Konečný výsledek však zněl 4:6, 6:4, 6:4 pro rodačku z Olomouce, jež se vítězně prodrala mnoha nástrahami mače.
S ledovým klidem zvládla sporný výrok umpirového sudího v nejdelším gamu utkání. Na počátku třetí sady obhajovala Muchová náskok brejku za stavu 2:1. Útočnice Parksová na ni vytvářela tlak, dostala se ke třem brejkbolům a také ke čtvrtému, k němuž jí dopomohla neobvyklá situace. Muchová vypálila náramný bekhend po lajně, kterým by se dostala do výhodné pozice. S jeho odehraním se jí však z úst vyloudilo hlasité „éééjjj“ a rozhodčí okamžitě zastavil výměnu. Usoudil, že Muchové výkřik přišel až po úderu a zahlásil „hindrance“, tedy uplatnil pravidlo, podle nějž nesmíte soupeřku jakkoliv rozptylovat.
Rozčilování? Dlouhé diskuse? Muchová udržela pokerovou tvář, zkoncentrovala se, odvrátila i čtvrtý brejkbol v gamu a podržela si výhodu získaného podání až do konce zápasu. Po něm sudímu podala ruku a usmáli se na sebe na znamení: vše dobré.
Sporný okamžik už tak dobře nenesli fanoušci. „Muchová si zakřičí jednou v životě a je to hindrance. Sabalenková to dělá pokaždé a je to její styl…“ rozlítil se jeden z nich na sociální síti X.
Po zápase Muchová vysvětlila, že sporný výkřik nebyl klasickým vydechnutím při úderu nýbrž oslavným rykem po výstavním bekhendu, jež považovala za vítězný. „Myslela jsem si, že už tam nebude, že jsem zahrála bekhend přísně. Ještě se mi to nestalo, bylo to mé poprvé. Jsem ráda, že jsem game nakonec vyhrála. Byl dost důležitý,“ citoval tenisovysvet.cz českou hráčku, jež ustála i složité podmínky chladné melbournské noci, při níž zčista jasna začalo pršet. Za stavu 4:2 a 40:40 ve třetí sadě tak přišla víc než půlhodinová pauza. Ani ta nezabránila, aby Muchová s Parksovou srovnala účty na 1:1 a vrátila jí loňskou porážku z Roland Garros, kdy kvůli bolavému levému zápěstí hrála jen čopovaný bekhend.
V dalším kole tenistku, které v Melbourne na zkoušku pomáhá renomovaný nizozemský kouč Sven Groeneveld, čeká Polka Magda Linetteová. A pokud i v něm uspěje, dojde pravděpodobně na velký třesk a zápas se světovou trojkou Coco Gauffovou. A v něm se těžký test, který Muchové připravila Alycia Parksová, může projevit.