Láska hvězdy nároďáku Nečase: Ukázala VIP salonek pro rodiny hokejistů
Zatímco Martin Nečas (27) potí krev na ledě, jeho drahá polovička Nikola Mertlová si užívá italskou pohostinnost plnými doušky! Vzala fanoušky do speciálních prostor olympijské arény, které jsou vyhrazeny pro rodiny a hosty hráčů, kde se stoly prohýbaly pod náporem dobrot.
Nikolu na olympiádě doplnila rodina Nečasových, se kterou vyrazila na zápas proti Švýcarsku. Dopravu na stadion Santa Giulia jim zajistil autobus a před halou se to už hemžilo fanoušky země helvetského kříže, z nichž někteří dorazili v pořádně bizarních kostýmech.
Nikola ukázala, jak vypadají prostory pro rodiny hráčů, kde si mohou před duelem i během něj odpočinout nebo se občerstvit. A právě italské dobroty byly pro Martinovu přítelkyni a sestru Anetu největším lákadlem. „Ano, vždycky jsme u jídla jako první,“ smála se Mertlová u videa, na kterém zachytila svou »švagrovou« s plným talířem salámků.
Radost z italských delikates, zakoupeného olympijského merche a Martinova gólu ale rychle vystřídala hořkost. Rulíkova parta padla se Švýcary v prodloužení a nad českým olympijským snem se začínají stahovat mračna...