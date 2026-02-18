Gudas výhře nad Dánskem a postupu: Řvali jsme po sobě!
Statný bek Radko Gudas (35) si mumlal pod vousy: „To by byla ostuda!“ Nakonec Češi přežili dánský kafemlejnek v závěru utkání a budou se snažit vymačkat co nejvíc z utkání s Kanadou.
Věříte si?
„Věřím, mám s tím zkušenosti! Doufám, že ten nejlepší zápas přijde v nejdůležitější moment. Musíme Kanaďany vyhodit.“
Seřval vás po první třetině trenér Rulík?
„Jo, byly tam emoce. To je jasný. Hokej je hra chyb, i já jsem si musel něco říct. Ale všem na úspěchu záleží. Táhneme za jeden provaz. Ve třetí třetině jsme předvedli super výkon.“
Vaše dcera Týnka (10) na tribuně zápas prožívala. Bude řádit zase?
„Doufám, že mi nebude dávat rady. (úsměv) Fandila, viděl jsem ji. Ale nejvíc to prožívá ta nejmenší (Frída), ta brečí, když prohrajeme.“