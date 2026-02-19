Americká sáňkařka se chlubí: 30 rande za hodinu
Před olympiádou americká bobistka Sophia Kirkbyová (24) propálila, že jede do Itálie randit se sportovci i fanoušky. Výsledek? Ze tří tisíc fanoušků na Instagramu se dostala na 45 tisíc, je slavná a možná i zadaná.
Svátek zamilovaných si totiž užila s americkým fanouškem v michelinské restauraci, ráno pak spolu strávili v lázních. „Nejlepší Valentýn, jaký jsem zažila,“ prozradila Sophia, která si v pondělí pro změnu vyšla s jedním z olympioniků.
Je o ni teď zkrátka zájem: „Je to šílené, dostávám až 30 pozvání na rande za hodinu! Čtu spíše delší zprávy, a když je text milý, odpovídám.“
