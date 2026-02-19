Americká sáňkařka se chlubí: 30 rande za hodinu

Autor: vba
Bobistka Sophia Kirkbyová randí o 106

Před olympiádou americká bobistka Sophia Kirkbyová (24) propálila, že jede do Itálie randit se sportovci i fanoušky. Výsledek? Ze tří tisíc fanoušků na Instagramu se dostala na 45 tisíc, je slavná a možná i zadaná.

Svátek zamilovaných si totiž užila s americkým fanouškem v michelinské restauraci, ráno pak spolu strávili v lázních. „Nejlepší Valentýn, jaký jsem zažila,“ prozradila Sophia, která si v pondělí pro změnu vyšla s jedním z olympioniků.

Je o ni teď zkrátka zájem: „Je to šílené, dostávám až 30 pozvání na rande za hodinu! Čtu spíše delší zprávy, a když je text milý, odpovídám.“

Bobistka Sophia Kirkbyová randí o 106
Bobistka Sophia Kirkbyová randí o 106

 

Témata:  randeblesksportZOH 2026Sophia KirkbyováOlympijské hryItálieInstagramranděníDen svatého Valentýna

Související články



Články odjinud