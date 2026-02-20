Jágr šokoval fanoušky: KONEC!
Žádná další kouzla už na ledě nepředvede? Téměř jistojistě ne! Hokejový virtuóz Jaromír Jágr (54) dost jasně naznačil to, čeho se celý národ už dlouhá léta obával: Končím kariéru!
Nevybral si pro hokejové fanoušky zrovna ten nejpříhodnější moment. Nejlepší český hokejista všech dob se ze svých pocitů vyznal dnes večer mezi třaskavými semifinálovými bitvami na olympijském turnaji. „Posledních deset dní nedělám nic jiného než jím a koukám na televizi. Z olympiády sleduju prostě všechno, samozřejmě hlavně hokej,“ začal Jágr nenápadně svoje rozjímání na Instagramu. „Do Milána jsem necestoval. Byl jsem na pěti olympiádách, mám rád svůj klid,“ pokračoval.
Pět kilo nahoře
Pochválil vystoupení českých hokejistů, a pak to přišlo! „Kdy mě fanoušci uvidí na ledě? Mě už neuvidí! Asi ne, to by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh a vstoupit do mě a omladit mě o 15 let,“ ušklíbl se. Doma v Kladně si chodí jen občas zabruslit, ale žádný ostrý trénink, nic.
„Teď jsem při olympiádě ztloustnul, mám zase o čtyři až pět kilo navíc. Ten pohyb je hrozně důležitý,“ upozornil s tím, že donutit se makat je to úplně nejtěžší. Takže duel Rytířů v Liberci 21. prosince byl opravdu úplně posledním v jeho skvostné kariéře? Nejspíš ano! Profesionální sezona číslo 38 tedy byla onou poslední!