Životní trefa Zachy: Budu táta!
Na ledě patří mezi neúnavné bojovníky a v barvách Bostonu Bruins si vybudoval pověst spolehlivého univerzála. Pavel Zacha (28) už v nejlepší lize světa rozvlnil síť více než 140krát a zažil atmosféru playoff, ale žádný sportovní úspěch se nevyrovná euforii, kterou prožívá právě teď mimo mantinely. Český útočník totiž potvrdil, že ho čeká zcela nová a nejkrásnější životní role.
Forvard Bostonu Pavel Zacha (28), specialista na defenzivu, který ovšem v nejlepší lize světa z deseti sezon sedm skončil s negativní bilancí +/-, bude táta!
Oznámil to příspěvek na Instagramu, kde láskyplně drží za bříško půvabnou partnerku Gabrielle, jež jejich prvního potomka nosí pod srdcem.