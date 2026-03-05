První úsměvy Davidové po olympiádě: Zahnala splín?!
Po operaci vyhřezlé ploténky se biatlonistka Markéta Davidová (29) fest trápila. Od olympijského krachu se ale poprvé usmála! Co ji přimělo k radosti?
„Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života,“ napsala fanouškům po Hrách, kde odjela jediný individuální závod na ostudném 81. místě. „Splíny zahnány!“ pravila s tím, že to už je minulost! Holka s láskou ke zvířatům teď konečně radostně obula běžky. Zřejmě i proto, že se pomazlila s pejskem Balem a projela se na koni.
Již dříve se Markéta přiznala pro biatlonový svět, že tento sport není pro ní jedinou prioritou na světě. Ještě o stupeň výš řadí své čtyřnohé přátele a školu. A protože po olympiádě předčasně ukončila sezónu, může se naplno věnovat tomu, co jí vrací úsměv na rty.