První úsměvy Davidové po olympiádě: Zahnala splín?!

První úsměvy Davidové po olympiádě

Po operaci vyhřezlé ploténky se biatlonistka Markéta Davidová (29) fest trápila. Od olympijského krachu se ale poprvé usmála! Co ji přimělo k radosti?

„Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života,“ napsala fanouškům po Hrách, kde odjela jediný individuální závod na ostudném 81. místě. „Splíny zahnány!“ pravila s tím, že to už je minulost! Holka s láskou ke zvířatům teď konečně radostně obula běžky. Zřejmě i proto, že se pomazlila s pejskem Balem a projela se na koni.

Již dříve se Markéta přiznala pro biatlonový svět, že tento sport není pro ní jedinou prioritou na světě. Ještě o stupeň výš řadí své čtyřnohé přátele a školu. A protože po olympiádě předčasně ukončila sezónu, může se naplno věnovat tomu, co jí vrací úsměv na rty.

Markéta Davidová se na čtvrtém úseku smíšené štafety výrazně propadla
