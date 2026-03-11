Vítěz florbalové soutěže přišel o »mercedes«: Popleta hlasatel, nebo krádež?!
Výsledek 25. kola florbalové Superligy mezi Hattrickem Brno a Českou Lípou (6:4) zajímal asi jen 132 zúčastněných diváků. Hitem internetu se však stal díky přestávkové soutěži o »mercedes«, kdy v hlavní roli účinkoval »okradený« dorostenec z Havířova!
Šikovný klučina musel na jeden pokus z půlky hřiště trefit malý otvor v brance. Vypálil. Trefil desku. Jenže o ní se zrotovaný míček stočil do díry. A? Gól! Ale neplatí! Švindluješ!
„Míček musí jít samozřejmě napřímo. Tyhle točeňáky se tady nepočítají. A né že bychom si ten mercedes chtěli nechat,“ rozesmál se moderátor přestávkového programu. „Bylo to velmi blízko, ale mercedesa si necháváme na příště,“ dodal s poklonou mládežníkovi.
Šéf klubu: Poukaz dostane!
Florbalový smolař se trousil s rukama v dlaních ze hřiště, avšak nijak neprotestoval. Proč by taky, že, když jako dorostenec pravděpodobně nemá ještě ani řidičák? O to ale nejde! Podle prezidenta brněnského klubu Dana Koubka vše popletl náhradní spíkr akce.
„Soutěžilo se jen o poukázku na florbalové vybavení zhruba v hodnotě tisícovky, což věděl i ten klučina. Mercedes byla jen nadsázka spíkra, který byl na našem zápase s tímto programem poprvé,“ vysvětlil pro Blesk šéf klubu.
„Možná jsme si ty pravidla soutěže špatně vyložili,“ připustil nejednoznačnost regulí, které plánují do budoucna vylepšit. „Bavili jsme se o tom s marketingem. Pravidla upravíme, abychom se nedohadovali. Dorostence z Torpéda Havířov ale dohledáme a poukaz mu předáme,“ slíbil Koubek.
|Ve florbalovém Superfinále 2024 se konala stejná soutěž, tehdy se hrálo o 100 tisíc korun.
