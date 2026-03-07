O víkendu startuje nová éra formule 1: Lehčí, akčnější a zelenější!

Ze startu nového ročníku formule 1 mají možná větší radost ochránci přírody než milovníci vůně spáleného benzinu. Sakra proč? V motorizaci monopostů došlo k výrazné elektrifi kaci! F1 na druhou stranu láká i na další radikální změny ve prospěch závodění.
Monoposty budou o 20 centimetrů kratší, o 10 centimetrů užší a o 30 kilogramů lehčí v porovnání s uplynulou sezonou. Zmenšily se i přední a zadní křídla či kola, která budou o tři centimetry drobnější než ta loňská. Všechny tyto aspekty hrají do karet především divákům, kteří se tak mohou těšit už tuto neděli při Velké ceně Austrálie (vysílá Nova Sport 5, 5:00) na více atraktivních soubojů během předjíždění.
Elektroauto na steroidech
Z hlediska motorizace se přešlo na takzvané hybridy, kdy nově jen něco málo přes padesát procent výkonu obstarává spalovací motor V6 s turbem, druhou půlku elektromotor. Palivo má být stoprocentně syntecké a šetřit energii motoru. Někteří piloti však po tolika technických proměnách zůstávají skeptičtí. „Ten pocit není moc formulový. Působí to spíš jako Formule E na steroidech. Jako pravý závodník si užívám jízdu na plný plyn a v tuhle chvíli takhle jet nelze,“ neodpustil si kritiku čtyřnásobný šampion Max Verstappen (28), jemuž sebral číslo »1« obhájce titulu Lando Norris (26)
Konec DRS
Po patnácti letech je konec systému DRS, který umožňoval otevření zadního křídla na rovince za soupeřem. Nahradila ho řada nových módů využitelných jak na rovinkách, tak v zatáčkách. Takový režim se má aktivovat automaticky na stanovených místech trati.
Aston na nervy
Ostatní se jdou porvat o pohár konstruktérů, to Aston Martin ještě před startem ročníku tuší, že bude jen z dálky přihlížet. Jejich motory, nově dodávané od japonské Hondy, podléhají zničujícím vibracím podvozku. „Padají zrcátka, vypadávají zadní světla... Ale co je horší, že vibrace se přenášejí do prstů řidiče. Alonso má pocit, že nemůže ujet více než 25 kol v kuse, aby neriskoval trvalé poškození nervů v rukou,“ neví si rady šéf týmu Newey.
Trumfy drží Mercedes
Během tříměsíční pauzy udělal největší pokrok Mercedes. I díky tomu je stáj s kurzem 2,20:1 největším adeptem na zisk poháru konstruktérů. Jejich jednička George Russell (28) navíc drží kartu favorita na titul v kurzu 3:1 před rychlíkem Verstappenem.
Rozšířený rošt
Růžovej Cadillac? Ne. Startovací rošt se rozrostl o jeden tým – slavnou americkou značku Cadillac, která se oblékla »jen« do černobílého hávu. Závodit v něm budou dva zkušeni jezdci Valtteri Bottas (36) a Sergio Pérez (36).
Další zajímavosti
Do kalendáře královny motorsportu přibyla jediná novinka – VC Madridu. Nahradila legendární italskou trať Imola. Nejblíže českým hranicím (cca 250 km) se uskuteční 28. června VC Rakouska na okruhu ve Spielbergu. VC Bahrajnu a Saúdské Arábie (12. a 19. dubna) jsou v ohrožení kvůli konfliktu na Blízkém východě. Do sezony 2026 vstupuje jediný nováček Arvid Linblad (18) za Racing Bulls. Lewis Hamilton (41) zahájí dvacátou sezonu.