O víkendu startuje nová éra formule 1: Lehčí, akčnější a zelenější!

Autor: vav
  • Velké srovnání novinek přes sezónou F1

    Ze startu nového ročníku formule 1 mají možná větší radost ochránci přírody než milovníci vůně spáleného benzinu. Sakra proč? V motorizaci monopostů došlo k výrazné elektrifi kaci! F1 na druhou stranu láká i na další radikální změny ve prospěch závodění.

  • Monoposty budou o 20 centimetrů kratší, o 10 centimetrů užší a o 30 kilogramů lehčí v porovnání s uplynulou sezonou. Zmenšily se i přední a zadní křídla či kola, která budou o tři centimetry drobnější než ta loňská. Všechny tyto aspekty hrají do karet především divákům, kteří se tak mohou těšit už tuto neděli při Velké ceně Austrálie (vysílá Nova Sport 5, 5:00) na více atraktivních soubojů během předjíždění.

    Kratší, užší, lehčí i udržitelnější jsou nové monoposty oproti loňskému roku.

     

  • Elektroauto na steroidech

    Z hlediska motorizace se přešlo na takzvané hybridy, kdy nově jen něco málo přes padesát procent výkonu obstarává spalovací motor V6 s turbem, druhou půlku elektromotor. Palivo má být stoprocentně syntecké a šetřit energii motoru. Někteří piloti však po tolika technických proměnách zůstávají skeptičtí. „Ten pocit není moc formulový. Působí to spíš jako Formule E na steroidech. Jako pravý závodník si užívám jízdu na plný plyn a v tuhle chvíli takhle jet nelze,“ neodpustil si kritiku čtyřnásobný šampion Max Verstappen (28), jemuž sebral číslo »1« obhájce titulu Lando Norris (26)

    I pneumatiky prošly zmenšením.

  • Konec DRS

    Po patnácti letech je konec systému DRS, který umožňoval otevření zadního křídla na rovince za soupeřem. Nahradila ho řada nových módů využitelných jak na rovinkách, tak v zatáčkách. Takový režim se má aktivovat automaticky na stanovených místech trati.

     

    Piloti se s funkcemi teprve sžívají.

  • Aston na nervy

    Ostatní se jdou porvat o pohár konstruktérů, to Aston Martin ještě před startem ročníku tuší, že bude jen z dálky přihlížet. Jejich motory, nově dodávané od japonské Hondy, podléhají zničujícím vibracím podvozku. „Padají zrcátka, vypadávají zadní světla... Ale co je horší, že vibrace se přenášejí do prstů řidiče. Alonso má pocit, že nemůže ujet více než 25 kol v kuse, aby neriskoval trvalé poškození nervů v rukou,“ neví si rady šéf týmu Newey.

    Alonso cítí, že za volantem mu jde o zdraví.

  • Trumfy drží Mercedes

    Během tříměsíční pauzy udělal největší pokrok Mercedes. I díky tomu je stáj s kurzem 2,20:1 největším adeptem na zisk poháru konstruktérů. Jejich jednička George Russell (28) navíc drží kartu favorita na titul v kurzu 3:1 před rychlíkem Verstappenem.

     

    George Russel (28) drží kartu favorita na titul v kurzu 3:1

  • Rozšířený rošt

    Růžovej Cadillac? Ne. Startovací rošt se rozrostl o jeden tým – slavnou americkou značku Cadillac, která se oblékla »jen« do černobílého hávu. Závodit v něm budou dva zkušeni jezdci Valtteri Bottas (36) a Sergio Pérez (36).

    Pérez a Bottas debutují v Cadillacu.

  • Další zajímavosti

    Do kalendáře královny motorsportu přibyla jediná novinka – VC Madridu. Nahradila legendární italskou trať Imola. Nejblíže českým hranicím (cca 250 km) se uskuteční 28. června VC Rakouska na okruhu ve Spielbergu. VC Bahrajnu a Saúdské Arábie (12. a 19. dubna) jsou v ohrožení kvůli konfliktu na Blízkém východě. Do sezony 2026 vstupuje jediný nováček Arvid Linblad (18) za Racing Bulls. Lewis Hamilton (41) zahájí dvacátou sezonu.

    Red Bull letos oblékl tmavší a lesklejší barvy, s řízením nového vozu Verstappen ale zatím bojuje.

  • Pérez a Bottas debutují v Cadillacu.
    Pérez a Bottas debutují v Cadillacu.

Témata:  blesksportFormule 1Mercedes-BenzMax VerstappenCadillacHondaGrand Prix AustrálieAston MartinGrand Prix BahrajnuFormule Ekonflikt na Blízkém východě

Související články

Články odjinud