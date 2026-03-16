Vlhová po návratu a nepovedené olympiádě: Předčasný konec!
Loni na podzim slovenská lyžařka Petra Vlhová nadchla fanoušky svým návratem na svahy. Po vážném zranění, ze kterého se zotavovala od ledna 2024, se dokázala včas připravit a stihla dokonce i zimní olympiádu v Itálii. Nyní se ale rozhodla k nečekanému kroku a aktuální závodní sezonu předčasně ukončila.
Samotná účast pod pěti kruhy pro ni byla zásadní metou. Po dvou operacích a dlouhých měsících bez lyží málokdo očekával, že by okamžitě útočila na medaile. I když cenný kov nezískala, fanoušci ocenili už jen fakt, že se jejich lyžařská ikona vůbec vrátila k závodění. V nejbližší době však žádné další starty nepřidá.
„Konečně opět na GS lyžích. Cítím se skvěle a jsem šťastná, že můžu jezdit. Závody už tuto sezonu nepojedu, a tak aktuální čas využívám jako přípravu na tu další. Už se jí opravdu nemohu dočkat,“ vzkázala fanouškům na Instagramu Vlhová, jíž se komplikované zranění přihodilo právě při obřím slalomu v Jasné.
Kdo by ale čekal, že k domácí trati cítí po ošklivém pádu zahořklost, ten by se mýlil. Slovenská hvězda se na toto místo naopak velmi těší. „Hlavně věřím, že se opět uvidíme na Světovém poháru doma v Jasné,“ dodala optimisticky na závěr.