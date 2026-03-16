Vlhová po návratu a nepovedené olympiádě: Předčasný konec!

Autor: sm
Petra Vlhová se po zranění vrátila na svahy. Teď ale předčasně končí sezónu.

Loni na podzim slovenská lyžařka Petra Vlhová nadchla fanoušky svým návratem na svahy. Po vážném zranění, ze kterého se zotavovala od ledna 2024, se dokázala včas připravit a stihla dokonce i zimní olympiádu v Itálii. Nyní se ale rozhodla k nečekanému kroku a aktuální závodní sezonu předčasně ukončila.

Samotná účast pod pěti kruhy pro ni byla zásadní metou. Po dvou operacích a dlouhých měsících bez lyží málokdo očekával, že by okamžitě útočila na medaile. I když cenný kov nezískala, fanoušci ocenili už jen fakt, že se jejich lyžařská ikona vůbec vrátila k závodění. V nejbližší době však žádné další starty nepřidá.

„Konečně opět na GS lyžích. Cítím se skvěle a jsem šťastná, že můžu jezdit. Závody už tuto sezonu nepojedu, a tak aktuální čas využívám jako přípravu na tu další. Už se jí opravdu nemohu dočkat,“ vzkázala fanouškům na Instagramu Vlhová, jíž se komplikované zranění přihodilo právě při obřím slalomu v Jasné.

Kdo by ale čekal, že k domácí trati cítí po ošklivém pádu zahořklost, ten by se mýlil. Slovenská hvězda se na toto místo naopak velmi těší. „Hlavně věřím, že se opět uvidíme na Světovém poháru doma v Jasné,“ dodala optimisticky na závěr.

