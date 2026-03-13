Gudas vyřadil další hvězdu. Kouč Toronta: Špinavá hra. Matthewse se ale nikdo nezastal
Neuplynul ani měsíc od chvíle, kdy Radko Gudas na olympiádě zranil Sidneyho Crosbyho a hokejový svět řeší jeho další ostrý zákrok. Tentokrát si český kapitán Anaheimu proti sobě poštval Toronto, když faulem kolenem ošklivě vyřadil ze hry lídra kanadského klubu a olympijského vítěze Austona Matthewse. „Je to špinavá hra,“ postěžoval si trenér Maple Leafs Craig Berube na českého beka po výhře 6:4. Vedle trestu pro Čecha se ale v zámoří řeší i laxní reakce spoluhráčů.
Šlo o dost emotivní a hrubou přestřelku. Už jen po úvodním buly, kdy se porvali Michael Pezzetta a Jeffrey Truchon-Viel. Jen útočník Ducks si za zápas připsal celkem 11 trestných minut. Vrchol nedisciplinovanosti však nastal v 36. minutě za stavu 3:2 pro hosty. Před Lukášem Dostálem se zjevil osamocený americký snajpr Auston Matthews. Domácí kapitán ale neměl příležitost českého brankáře ohrozit, protože se na něj řítil řezník Anameimu Radko Gudas, krátce poté, co v rohu složil i Eastona Cowana.
Byť chtěl kapitán Ducks očividně zasáhnout Matthewse bokem, hit nenačasoval správně a vyhýbajícího se soupeře zasáhl kolenem do nohy. Tahoun Toronta se při pádu protočil a okamžitě se začal svíjet v bolestech. V tento moment zápas skončil pro oba hráče, jelikož kapitán Maple Leafs opustil hřiště s asistencí a Gudas dostal od sudích pět minut plus trest do konce utkání. Domácí parta bez zraněného lídra duel v dlouhé přesilovce otočila a ve zbývajícím čase plném šarvátek a ještě jedné bitky si výsledek pohlídala.
Vítězství Toronta po osmi prohrách v řadě ale zastínil drsný střet Matthewse s Gudasem. Pětatřicetiletý obránce se tak po olympijských hrách opět stává pro zámořské publikum nepřítelem číslo jedna. Do Čechovy „špinavé hry“, jak ji označil Craig Berube, se nepustil ve velkém pouze trenér Maple Leafs. „Vůbec neměl v úmyslu pořádně bránit, chtěl prostě dostat kousek Austona Matthewse,“ řekl analytik stanice TSN Frankie Corrado.
Zatímco NHL vyhodnotí Gudasův hit a vynese verdikt, na tvrďáka z Anaheimu se na sociálních sítích valí lavina kritických a nenávistných komentářů od Matthewsových fanoušků. „Gudas je klaun, zákeřný hráč a ztroskotanec. Nezapomínejme, co udělal Crosbymu. Byl takový i na olympiádě,“ stojí v jednom z příspěvků na X.
Stojí Maple Leafs vůbec při sobě?
Gudas se ovšem dočkal i zastání. Trenér Ducks Joe Guenneville po prohře přiznal, že si nemyslí, že by Matthewse zasáhl úmyslně. „Nebyla v tom žádná promyšlenost, šlo o reflexní akci,“ řekl druhý kouč v historii NHL, který dosáhl na 1000 výher v soutěži.
Samotný zákrok na Matthewse ale není jediná věc, která by štvala Toronto. Možná ještě víc než Gudas nejen fanouškům vadí, jak se na ledě přitomní hráči Maple Leafs zachovali po hitu. V bolestech klečícího kapitána se nikdo nezastal, ani jeden parťák nešel zákrok mstít. Nestalo se nic. „Rok co rok se každý ptá, stojí parta Leafs dostatečně při sobě? Dostali jsme příklad přímo tady. A nikdo v ten moment nic neudělal,“ měl jasno Corrado ve studiu TSN Hockey.
S nulovou reakcí a laxností svých svěřenců měl očividně problém i Berube. „Je jasné, že bychom tam měli mít čtyři kluky, kteří s tím něco udělají, ale nestalo se,“ konstatoval trenér Toronta. O druhé přestávce tak měl s hráči vášnivou debatu v kabině, ze které se Maple Leafs na třetí třetinu vrátili s cílem odpovědět na zranění Matthewse tvrdou hrou a výhrou, což se povedlo. „Dobrá odezva, ale všichni bychom byli rádi, kdyby tam po tom hitu byli všichni,“ přidal Berube.
Až zpětně se za nulovou reakci po hitu omlouval Morgan Rielly. „Je to na mě, že jsem nereagoval na Gudase. Je jasné, že šlo o zákeřný hit. Nechápal jsem, jak moc velká v tu chvíli byla, ale beru na sebe plnou zodpovědnost za to, že jsem tam nebyl první,“ uznal kanadský zadák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|65
|23
|14
|5
|23
|192:186
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|65
|21
|15
|3
|26
|219:228
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|66
|24
|8
|8
|26
|233:228
|72
|8
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|9
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|10
Kings
|64
|16
|10
|15
|23
|169:192
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|13
St. Louis
|65
|24
|2
|10
|29
|172:217
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48