Gudas vyřadil další hvězdu. Kouč Toronta: Špinavá hra. Matthewse se ale nikdo nezastal

Gudasův střet s další hvězdou NHL! Kapitán Toronta Matthews skončil zraněný • Zdroj: NHL.com
Kapitán Toronta Auston Matthews a jeho oponent Radko Gudas z Anaheimu bojují o puk
Bek Ducks Radko Gudas se ohlíží za v bolestech klečícím Austonem Matthewsem
Auston Matthews z Toronta i český bek Radko Gudas z Anaheimu leží na ledě po vzájemném střetu
Auston Matthews v doprovodu opouští hřiště
Kapitán Toronta opouští hřiště poté, co ho do nohy zasáhl Radko Gudas
Jaroslav Kalina
NHL
Neuplynul ani měsíc od chvíle, kdy Radko Gudas na olympiádě zranil Sidneyho Crosbyho a hokejový svět řeší jeho další ostrý zákrok. Tentokrát si český kapitán Anaheimu proti sobě poštval Toronto, když faulem kolenem ošklivě vyřadil ze hry lídra kanadského klubu a olympijského vítěze Austona Matthewse. „Je to špinavá hra,“ postěžoval si trenér Maple Leafs Craig Berube na českého beka po výhře 6:4. Vedle trestu pro Čecha se ale v zámoří řeší i laxní reakce spoluhráčů.

Šlo o dost emotivní a hrubou přestřelku. Už jen po úvodním buly, kdy se porvali Michael Pezzetta a Jeffrey Truchon-Viel. Jen útočník Ducks si za zápas připsal celkem 11 trestných minut. Vrchol nedisciplinovanosti však nastal v 36. minutě za stavu 3:2 pro hosty. Před Lukášem Dostálem se zjevil osamocený americký snajpr Auston Matthews. Domácí kapitán ale neměl příležitost českého brankáře ohrozit, protože se na něj řítil řezník Anameimu Radko Gudas, krátce poté, co v rohu složil i Eastona Cowana.

Byť chtěl kapitán Ducks očividně zasáhnout Matthewse bokem, hit nenačasoval správně a vyhýbajícího se soupeře zasáhl kolenem do nohy. Tahoun Toronta se při pádu protočil a okamžitě se začal svíjet v bolestech. V tento moment zápas skončil pro oba hráče, jelikož kapitán Maple Leafs opustil hřiště s asistencí a Gudas dostal od sudích pět minut plus trest do konce utkání. Domácí parta bez zraněného lídra duel v dlouhé přesilovce otočila a ve zbývajícím čase plném šarvátek a ještě jedné bitky si výsledek pohlídala.

Vítězství Toronta po osmi prohrách v řadě ale zastínil drsný střet Matthewse s Gudasem. Pětatřicetiletý obránce se tak po olympijských hrách opět stává pro zámořské publikum nepřítelem číslo jedna. Do Čechovy „špinavé hry“, jak ji označil Craig Berube, se nepustil ve velkém pouze trenér Maple Leafs. „Vůbec neměl v úmyslu pořádně bránit, chtěl prostě dostat kousek Austona Matthewse,“ řekl analytik stanice TSN Frankie Corrado.

Zatímco NHL vyhodnotí Gudasův hit a vynese verdikt, na tvrďáka z Anaheimu se na sociálních sítích valí lavina kritických a nenávistných komentářů od Matthewsových fanoušků. „Gudas je klaun, zákeřný hráč a ztroskotanec. Nezapomínejme, co udělal Crosbymu. Byl takový i na olympiádě,“ stojí v jednom z příspěvků na X.

Stojí Maple Leafs vůbec při sobě?

Gudas se ovšem dočkal i zastání. Trenér Ducks Joe Guenneville po prohře přiznal, že si nemyslí, že by Matthewse zasáhl úmyslně. „Nebyla v tom žádná promyšlenost, šlo o reflexní akci,“ řekl druhý kouč v historii NHL, který dosáhl na 1000 výher v soutěži.

Samotný zákrok na Matthewse ale není jediná věc, která by štvala Toronto. Možná ještě víc než Gudas nejen fanouškům vadí, jak se na ledě přitomní hráči Maple Leafs zachovali po hitu. V bolestech klečícího kapitána se nikdo nezastal, ani jeden parťák nešel zákrok mstít. Nestalo se nic. „Rok co rok se každý ptá, stojí parta Leafs dostatečně při sobě? Dostali jsme příklad přímo tady. A nikdo v ten moment nic neudělal,“ měl jasno Corrado ve studiu TSN Hockey.

S nulovou reakcí a laxností svých svěřenců měl očividně problém i Berube. „Je jasné, že bychom tam měli mít čtyři kluky, kteří s tím něco udělají, ale nestalo se,“ konstatoval trenér Toronta. O druhé přestávce tak měl s hráči vášnivou debatu v kabině, ze které se Maple Leafs na třetí třetinu vrátili s cílem odpovědět na zranění Matthewse tvrdou hrou a výhrou, což se povedlo. „Dobrá odezva, ale všichni bychom byli rádi, kdyby tam po tom hitu byli všichni,“ přidal Berube.

Až zpětně se za nulovou reakci po hitu omlouval Morgan Rielly. „Je to na mě, že jsem nereagoval na Gudase. Je jasné, že šlo o zákeřný hit. Nechápal jsem, jak moc velká v tu chvíli byla, ale beru na sebe plnou zodpovědnost za to, že jsem tam nebyl první,“ uznal kanadský zadák.

KonecLIVE
64

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina653011618230:19088
2Buffalo66346620232:19886
3Tampa64319420229:17884
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh652751518219:19979
6Islanders652314523192:18679
7Detroit662511723193:19879
8Boston65279623216:20578
9Columbus6523101121210:20777
10Ottawa64266923216:20173
11Washington67285727210:20073
12Flyers6520111123190:20373
13Florida65267329197:21469
14Toronto662081127209:23367
15Devils652111231170:19766
16Rangers65189830185:20362
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado64395911246:16097
    2Dallas653381014229:17692
    3Minnesota6625131216222:18888
    4Anaheim652115326219:22875
    5Utah66268626205:18474
    6Vegas662281422216:20974
    7Edmonton66248826233:22872
    8San Jose631912626196:22068
    9Seattle Kraken64236926180:19567
    10Kings6416101523169:19267
    11Nashville65227927194:22267
    12Winnipeg642151028182:19962
    13St. Louis652421029172:21762
    14Chicago651871129175:20961
    15Calgary65224732163:20459
    16Vancouver65137837169:24148

