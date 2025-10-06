V zámoří se rozmohl nešvar. Otáčí zápasy, postihl i hvězdu: Nepouštěj ten míč!
V NFL se rozmohl nešvar, který ničí postižené týmy a otáčí zápasy. Emari Demercado, hvězdný running back Arizony, v nedělním zápase s Tennessee v poslední čtvrtině pustil míč těsně před čárou endzony a přišel tak o touchdown. Cardinals téměř vyhraný zápas ztratili. Podobná situace se stala už před týdnem v zápase mezi Indianapolis a Los Angeles Rams.
To neděláš dobře, Emari, s tím balonem!
Do nebe volající mentální chyba Emari Demercada rozčílila i pobavila fanoušky a dokázala, jak křehké je v NFL téměř jakékoli vedení. Running back Cardinals se začátkem čtvrté čtvrtiny utrhl obraně Titans, proběhl se přes 72 yardů a k touchdownu mu scházelo doslova pár milimetrů. Za oslavu si však vybral ledabylé puštění míče na zem a balon nechal být zlomek před koncovou čárou.
„Prostě jsem udělal chybu. Nemám pro to omluvu. Prostě jsem ten balon pustil. Byl jsem v emocích, povedla se mi big play. Musím být chytřejší,“ litoval po zápase Demercado.
Cardinals vedli 21:6. S případnými šesti body za touchdown a dalším bodem za potvrzující extra point by náskok navýšili na 22 bodů. Vést ve čtvrté třetině o tolik, to už se i v nevyzpytatelné NFL téměř rovná vítězství. Za posledních 25 sezon takovou ztrátu v závěrečné části zápasu otočil jediný tým z 1277.
Tentokrát ovšem rozdíl skóre zůstal na patnácti bodech a na Arizonu se valila zkáza. Jeden touchdown dostala po zemi a další po zcela neuvěřitelné akci. Safety Dadrion Taylor-Demerson sice necelých pět minut před koncem zachytil přihrávku quarterbacka Titans Cama Warda, balon mu ale vypadl, vykroutil se dalším třem obráncům a dopadl do endzony, kde ho zalehl hráč Tennessee. Znamenalo to další touchdown Titans, kteří nevídaný obrat dotáhli field goalem v poslední sekundě utkání. Vyhráli 22:21 a ukončili sérii deseti zápasů bez výhry, která začala ještě v konci minulé sezony.
Podobný zkrat jako Demercado předvedl před týdnem receiver Adonai Mitchell z Indianapolis Colts, který zachytil míč a běžel si pro touchdown a 76 yardů, balon mu však těsně před endzonou vyklouzl. Indianapolis nakonec s Los Angeles Rams prohrál.
V minulé sezoně fanfaronsky upustil balon před endzonou Malachi Corley z New York Jets v zápase proti Houstonu. Jeho tým sice tenkrát vyhrál, receiver však byl od té doby propuštěn.