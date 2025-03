Na prahu AI revoluce: Věda nad citem? Fotbalová věštírna v akci? A nepřichází sport o duši?

Umělá inteligence už není módním výstřelkem, ale tichou silou v pozadí. Tahá za virtuální nitky a hýbe digitálními páčkami. Analyzuje každý pohyb, předvídá zranění a odhaluje taktické skuliny. Sport se mění. Je rychlejší, chytřejší, nemilosrdně efektivní. Zůstane lidskou hrou, ale AI v zákulisí našeptává strategie, ukazuje pravdu a hráče chrání, aby přežili drsný rytmus sezony. Brzy bude kalibrovat dynamiku na molekulární úrovni a potom? Fotbalový vesmír možná synchronizuje do kvantového protokolu, biomechanické rovnice a neuronové sítě. Jenže… Když se všechno vypočítá na milisekundy a optimalizuje do posledního dechu, není to jako výměna šťavnatého steaku za proteinovou tyčinku – výživné, ale bez chuti? Obětujeme-li krásu na oltář dat, kdo bude chtít fotbal, basketbal, baseball ještě sledovat… kromě Excelu?

„Agent umělé inteligence (AI) dokáže během jediného dne nasimulovat víc fotbalových scénářů, než se kdy odehrálo ve skutečném světě za celých 150 let,“ řekl Lee Mooney, bývalý šéf analytiky ve společnosti City Football Group. „Zamyslete se nad tím, kolik zápasů mohl Pep Guardiola zažít jako hráč a řídit jako trenér. A teď si představte celé generace, které mu předcházely – od Johana Cruyffa po Rinuse Michelse. Umělá inteligence to promítne do vlastních modelů v řádu hodin. Rozumíte? Všechnu tu zkušenost a know-how zrekonstruuje a zhmotní v datech dřív, než stačíte dojíst popcorn při průměrně dlouhém hollywoodském bijáku.“

Mooney nejprve vybudoval špičkové výzkumné oddělení v Manchesteru City, než založil společnost MUD Analytics. Ta spolupracuje s fotbalovými kluby z Premier League, Scottish Premiership i MLS. Má unikátní vhled do toho, jak lze technologie začlenit do sportu a proměnit zažité postupy. „Tyto znalosti – celá ta závratná suma poznatků – se vtělí do jediného syntetického mozku,“ uvedl. „To otevře fascinující možnosti pro taktické koncepty, tréninkové metody, měření výkonnosti, rozvoj trenérských strategií i posuzování talentu, tedy důmyslnější nástroje skautingu.“

Umělá inteligence umožňuje, aby se počítače učily, vykonávaly úkoly a řešily problémy, jež bývaly doménou výhradně lidské mysli – jen s turbem pod kapotou a v režimu kvantového zrychlení. Modeluje a propočítává miliardy proměnných a umí rozpoznávat i předvídat vývoj, to vše s výpočetní silou celé galaxie.

Pokrok přibližuje fotbal k bodu, kdy si kluby vycvičí AI

Ačkoli je třeba ujít ještě kus cesty, Mooney věří, že pokrok přibližuje fotbal k bodu, kdy kluby vycvičí vlastní AI schopnou simulovat utkání proti nadcházejícím soupeřům, modelovat jednotlivé hráče na základě technických i atletických kvalit a generovat 3D animace, jak by mohl zápas probíhat.

„Chystáte se třeba na Bayern Mnichov či Real Madrid,“ popsal Mooney. „Mohli byste vyladit umělou inteligenci, aby detailně pochopila jejich styl, aktuální formu, nedávné události, silné i slabé stránky všech aktérů, a pak odehrát virtuální duel milionkrát, abyste našli nejúčinnější plán, jak je zaskočit s kádrem, který máte k dispozici.“

Nabízí se analogie s piloty. Ti se před letem učí a zdokonalují na simulátorech, potřebují jistotu, že vše zvládnou a provedou hladce. Trenérům to poskytne vlastní bezpečné hřiště: prostor, kde experimentují, testují nové či neobvyklé taktiky a zkoumají širší spektrum možností, aniž by riskovali kariéru. Animace jim ukáže, jaké rozestavení funguje proti soupeřově presinku, jak intenzivně a v jakých zónách napadat, nebo do jaké formace se stáhnout při ztrátě míče.

Tímto způsobem software pomáhá pochopit hru v digitální aréně, což usnadňuje rychle rozhodování v praxi. Jinými slovy, zpracováváte prognózy v datové realitě a interaktivním modelu, abyste bystřeji a s větším přehledem reagovali na skutečné situace. A to je jen zahřívací kolečko před plnou kybernetickou invazí, nebo spíš neškodné zaklepání na dveře budoucnosti, která se chystá vyrazit panty.

„Získáte soubor zásad, jak čelit největším hrozbám jakýchkoli protivníků,“ konstatoval Mooney. „Naleznete recept k jejich eliminaci a vzniká i příležitost, že AI zachytí každý výkyv či náhlý posun v dění na trávníku. Včas postřehne, kdy hráči slábnou nebo kdy jejich úsudek ztrácí přesnost, a bez prodlevy doporučí vhodné střídání a další opatření.“

Možná se to ještě nedávno jevilo jako mlhavý, vzdálený svět, ale tempo objevů je prudší než horská dráha bez brzdy. Rostoucí vliv umělé inteligence se zřetelně projevuje i ve sportu. Evoluce v oblasti AI není nic jiného než bouře. Živel, který je… nezadržitelný. Jako lavina po doteku slunečního tepla nebo domino ve chvíli, kdy shodíte první kostku.

