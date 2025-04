Nečekaný pád hvězdy draftu NFL rozčílil i Trumpa: Jsou PITOMÍ? Krutý telefonát od vtipálka

Je to velké téma víkendu draftu a ani hlava USA si nemohla pomoct, aby se nezapojila. Téměř filmový příběh Shedeura Sanderse Donalda Trumpa přiměl, aby svým typickým stylem sdělil názor na historický propad mladého quarterbacka. Jako argument si vzal osobnost quarterbackova otce Deiona, legendárního hráče devadesátek, který zářil v NFL i baseballové MLB, a dnes pracuje jako univerzitní kouč.

„Jeho syn má FENOMENÁLNÍ GENY a má všechny předpoklady, aby byl skvělý. Tým, který chce VYHRÁVAT by ho měl OKAMŽITĚ „vybrat“,“ poradil Trump klubům NFL.

Americký prezident se se Sandersem starší dlouhodobě přátelí. V roce 2021 před svým prvním odchodem z Bílého domu dokonce na jeho přímluvu omilostnil rappera Lil Waynea. Generální manažeři všech dvaatřiceti týmů zatím po Sandersovi mladším nesáhli ani v jednom ze tří kol, a to už během úvodních dvou dní bylo vybráno 102 hráčů.

„Tohle jsme samozřejmě nečekali. S Bohem cítím, že možné je všechno. Nemyslím si, že se to stalo bez důvodu. Samozřejmě mi to připadá na motivaci. Všichni víme, že tohle se nemělo stát,“ líčil Shedeur Sanders poté, co si ho nikdo nezvolil ve sledovaném prvním kole.

Že jeho jméno nezaznělo ani za celý druhý den, je pro svět amerického fotbalu skutečný šok. Sanders byl před draftem zhusta považován za druhého nejlepšího quarterbacka po Camu Wardovi, z kterého udělali Tennessee Titans jedničku. Experti ale zároveň upozorňovali na jeho slabiny, jak ve hře, tak v charakteru.

Sandersovi možná nepomohla historka, že si už jako dvacetiletý kluk koupil Rolls-Royce, na který si vydělal díky takzvanému principu NIL. Univerzitní hráči sice v USA nedostávají plat, ale na marketingovém trhu si mohou vydělat díky kompenzacím za užívání svého jména, image a oblíbenosti.

„Myslím, že se potřebuješ zavřít do filmové místnosti a strávit tam co nejvíc času, co je třeba,“ řekl tehdy Sandersovi na téma jeho nového auta legendární quarterback Tom Brady s odkazem na důležitou součást amerického fotbalu, studium u videa.

Právě nedostatek pracovního zápalu patří údajně k negativním vlastnostem, kvůli kterým se týmy od Sanderse drží dál. Velkou roli může hrát i kontroverzní osobnost jeho otce Deiona, který je zvyklý na sebe strhávat pozornost do takové míry, že je kvůli tomu srovnáván s Trumpem. Proslýchá se, že Sanders výrazně neuspěl v přímých rozhovorech, které zástupci klubů s hráči pořádají před draftem. Údajně si dokonce diktoval podmínky.

Zřejmě nejhorším momentem dlouhého pátečního dne byl pro něj zřejmě krutě žertovný telefonát.

„Dobře, čekal jsem na vás,“ řekl Sanders volajícímu. Vtipálek mu ale za chvilku oznámil: „Budeš si muset ještě počkat…“