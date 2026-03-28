Samuraj Hamilton u filmového učitele: Rozsekám vás!
Teď do toho pořádně říznu a sami uvidíte, co ve mně ještě je! Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton (41) dostal před GP Japonska lekci od samurajského mistra.
Potečou snad potoky krve? Budou vzduchem létat silná slova i useknuté končetiny? Brit se na soupeře nabudil tréninkem u Tetsura Šimagučiho (55), choreografa samurajských bojových scén ikonického Tarantinova bijáku Kill Bill. Šimaguči strávil šest měsíců výcvikem hollywoodských hereček Umy Thurmanové či Lucy Liu, teď si vzal na hodinku do parády Lewise.
„Šílené, to je jeden z mých nejoblíbenějších filmů! Ohromný zážitek!“ jásal pilot Ferrari. Už má zase důvod k radosti, loňský propadák je fuč. Na úvod nové sezony dojel v Austrálii čtvrtý, o týden později jej v Číně předstihly jen oba Mercedesy. Lewis větří před GP Japonska (zítra v 7:00, Nova Sport 5) krev!
„Pořád jsem hladový, žádný z mých soupeřů netrénuje tak tvrdě jako já,“ hlásil. A vysloužil si obdiv i hlavní hrdinky legendárního filmu. „Jsi v dobré formě, Lewisi,“ vzkázala mu Uma, alias Černá mamba.