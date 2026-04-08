Smůla jako hrom: Na MS bez Šulce?
Z Lyonu letí děsivé zvěsti o zdravotním stavu Pavla Šulce (25). S jeho levačkou je to na levačku. Mohl by přijít o mistrovství světa v Americe!
Není to bolístka, na kterou by stačilo pofoukání od půvabné lásky Natali. „Šulcovi se zřejmě vrátilo zranění stehna. V klubu panují obavy z konce sezony,“ šíří jobovku francouzské servery. Obavy Olympique? Jasně, Šulc je se 14 góly nelepším střelcem mužstva, ale jaké slovo má použít kouč nároďáku Koubek, aby nebyl sprostý? Kolik takových plejerů má na skladě? Ani jednoho!
Pavel kurýroval zadní stehenní sval skoro měsíc. Pak famózně odkopal za rodnou zem 227 minut v obou zápasech baráže MS a v neděli ho Fonseca poslal na plac v základu proti Angers. V 53. minutě se Šulc chytil za nohu, nechal se ošetřit a zmizel ze hřiště. Pokud by se na něm fakt už neměl ve zbytku sezony objevit, byla by to i osobní tragédie. MS začíná 12. června duelem s Jižní Koreou…