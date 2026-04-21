Smrt na rallye: Mladíka (†25) smetlo auto
Probíhající závod měli jako na dlani. Někteří ale za lukrativní výhled na Jihoamerickou rallye zaplatili tu nejvyšší cenu.
Nezodpovědné fanoušky nebezpečně blízko trati smetl po chybě pilota Volkswagen Polo paraguayské posádky Arias – Núňez. Dvě osoby byly zraněny, jeden divák srážku s kolosem nepřežil. Mladík Brahian Zárate González (†25) skonal i přes rychlý zásah záchranných složek.
Měl mnohačetná těžká poranění. V slzách o kousek dál hlasitě sténala divačka, jež nehodu odskákala zlomeným kotníkem. Třetí zranění bylo lehké. Jezdec s navigátorem vyvázli bez větších problémů. Rallye byla po tragédii ukončena.
Osudný moment se některým přihlížejícím povedlo zachytit na kameru a později sezáběry objevily na sociálních sítích. Pohled na tragickou nehodu je ale jen pro silné povahy...