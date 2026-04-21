Oktagon 87: program, hlavní karta, kde sledovat živě?
Organizace OKTAGON se 25. dubna po odmlce vrací do Liberce a přiváží kartu nabitou atraktivními duely. O titul v muší váze se poperou Lucia Szabová s Brazilkou Leidiane Fernandes. Domácí hvězda Dominik Humburger prověří své schopnosti proti Zebaztianu Kadestamovi a parádní show slibuje i střet mistra Evropy v boxu bez rukavic Josefa Hály s Tomášem Mudrochem. Podrobnosti o celém turnaji OKTAGON 87 najdete v tomto článku.
Program a hlavní karta Oktagon 87
Zápasníci
Váhová kategorie
Lucia Szabová (SK) vs. Leidiane Fernandes (Bra.)
Flyweight (Titulový zápas)
MAIN CARD
Dominik Humburger (ČR) vs. Zebaztian Kadestam (Švé.)
Middleweight
Radek Roušal (ČR) vs. Samuel Bark (Švé.)
Featherweight
STAND AND BANG RULES
Tomáš Mudroch (ČR) vs. Josef Hála (ČR)
Welterweight
Vladimír Lengál (ČR) vs. Ozan Aslaner (Tur.)
Lightweight
Jan Malach (ČR) vs. Stefan Končar (Srb.)
Catchweight 75 kg
PRELIMS
Mateusz Strzelczyk (Pol.) vs. Vojtěch Garba (ČR)
Light Heavyweight
Liam Pitts (Švé.) vs. Kasper Matyszewski (Pol.)
Bantamweight
Václav Štěpán (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)
Featherweight
Josefine Knutsson (Švé.) vs. Mileide Simplicio (Bra.)
Strawweight
Alex Hutyra (ČR) vs. Umut Birdal (Tur.)
Lightweight
Kde sledovat OKTAGON 87 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 87 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 87
Lucia Szabová vs. Leidiane Fernandes
Slovenská hvězda Lucia „Silent Killer“ Szabová si drží úctyhodnou bilanci a v deseti zápasech zatím nepoznala přemožitele. Spekulovalo se, v jaké formě se vrátí po mateřské dovolené, ale „tichá ranařka“ dál dominuje. Jako šampionka bantamové váhy naposledy v prvním kole převálcovala Cecilii Bolander a nyní touží dobýt i muší divizi.
Brazilská bojovnice pro ni však bude zkouškou ohněm. Do OKTAGONu přichází jako čerstvá šampionka prestižní domácí organizace a pyšní se solidní bilancí – ze sedmi výher jich hned čtyři ukončila před limitem.
Dominik Humburger vs. Zebaztian Kadestam
Dominik „Hambáč“ Humburger se bleskově vypracoval mezi nejpopulárnější tváře OKTAGONu. Fanoušky si získal už při premiéře, kdy ve druhém kole ukončil „Piráta“ Krištofiče. Následně si poradil s Markem Hulmem a poté se ctí podlehl na body šampionovi Kerimu Engizekovi v semifinále Gamechangeru.
Tentokrát na českého vojáka čeká švédský drtič Zebaztian Kadestam. Ikona skandinávského MMA má na kontě 15 výher, z nichž hned 14 vybojovala před časovým limitem, což je pro Humburgera jasné varování.
Radek Roušal vs. Samuel Bark
Kontroverzní Radek Roušal se díky skvělým výkonům stává jednou z hlavních tváří organizace. Corey Fry měl být jeho dosud nejtěžší výzvou, brněnský válečník ho však totálně demoloval už ve druhé minutě prvního kola.
Proti „Ruchymu“ se nyní postaví švédský bijec, který si rovněž libuje v postojářských přestřelkách. Jeho styl vychází z thajského boxu, což slibuje pořádně ostrou bitvu.
Tomáš Mudroch vs. Josef Hála
OKTAGON v Liberci představí i souboj pod pravidly Stand and Bang – tedy čistý postoj bez kopů a takedownů. V tomto speciálním duelu se ukáže Tomáš Mudroch, kterému je tato disciplína vlastní. Jako skvělý postojář se v ringu obvykle nezdržuje, všech svých osm vítězství totiž získal KO hned v prvním kole.
Debut v organizaci si proti němu odbude mistr Evropy v boxu bez rukavic Josef Hála. „Berserker“ je ze své disciplíny zvyklý na brutální přestřelky, takže bude v rámci Stand and Bang jako doma.