Oktagon 87: program, hlavní karta, kde sledovat živě?

Organizace OKTAGON se 25. dubna po odmlce vrací do Liberce a přiváží kartu nabitou atraktivními duely. O titul v muší váze se poperou Lucia Szabová s Brazilkou Leidiane Fernandes. Domácí hvězda Dominik Humburger prověří své schopnosti proti Zebaztianu Kadestamovi a parádní show slibuje i střet mistra Evropy v boxu bez rukavic Josefa Hály s Tomášem Mudrochem. Podrobnosti o celém turnaji OKTAGON 87 najdete v tomto článku.

Program a hlavní karta Oktagon 87

Zápasníci

Váhová kategorie

Lucia Szabová (SK) vs. Leidiane Fernandes (Bra.)

Flyweight (Titulový zápas)

MAIN CARD

Dominik Humburger (ČR) vs. Zebaztian Kadestam (Švé.)

Middleweight

Radek Roušal (ČR) vs. Samuel Bark (Švé.)

Featherweight

STAND AND BANG RULES

Tomáš Mudroch (ČR) vs. Josef Hála (ČR)

Welterweight

Vladimír Lengál (ČR) vs. Ozan Aslaner (Tur.)

Lightweight

Jan Malach (ČR) vs. Stefan Končar (Srb.)

Catchweight 75 kg

PRELIMS

Mateusz Strzelczyk (Pol.) vs. Vojtěch Garba (ČR)

Light Heavyweight

Liam Pitts (Švé.) vs. Kasper Matyszewski (Pol.)

Bantamweight

Václav Štěpán (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)

Featherweight

Josefine Knutsson (Švé.) vs. Mileide Simplicio (Bra.)

Strawweight

Alex Hutyra (ČR) vs. Umut Birdal (Tur.)

Lightweight

Kde sledovat OKTAGON 87 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 87 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

 

Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 87

Lucia Szabová vs. Leidiane Fernandes

Slovenská hvězda Lucia „Silent Killer“ Szabová si drží úctyhodnou bilanci a v deseti zápasech zatím nepoznala přemožitele. Spekulovalo se, v jaké formě se vrátí po mateřské dovolené, ale „tichá ranařka“ dál dominuje. Jako šampionka bantamové váhy naposledy v prvním kole převálcovala Cecilii Bolander a nyní touží dobýt i muší divizi.

Brazilská bojovnice pro ni však bude zkouškou ohněm. Do OKTAGONu přichází jako čerstvá šampionka prestižní domácí organizace a pyšní se solidní bilancí – ze sedmi výher jich hned čtyři ukončila před limitem.

Dominik Humburger vs. Zebaztian Kadestam

Dominik „Hambáč“ Humburger se bleskově vypracoval mezi nejpopulárnější tváře OKTAGONu. Fanoušky si získal už při premiéře, kdy ve druhém kole ukončil „Piráta“ Krištofiče. Následně si poradil s Markem Hulmem a poté se ctí podlehl na body šampionovi Kerimu Engizekovi v semifinále Gamechangeru.

Tentokrát na českého vojáka čeká švédský drtič Zebaztian Kadestam. Ikona skandinávského MMA má na kontě 15 výher, z nichž hned 14 vybojovala před časovým limitem, což je pro Humburgera jasné varování.

Radek Roušal vs. Samuel Bark

Kontroverzní Radek Roušal se díky skvělým výkonům stává jednou z hlavních tváří organizace. Corey Fry měl být jeho dosud nejtěžší výzvou, brněnský válečník ho však totálně demoloval už ve druhé minutě prvního kola.

Proti „Ruchymu“ se nyní postaví švédský bijec, který si rovněž libuje v postojářských přestřelkách. Jeho styl vychází z thajského boxu, což slibuje pořádně ostrou bitvu.

Tomáš Mudroch vs. Josef Hála

OKTAGON v Liberci představí i souboj pod pravidly Stand and Bang – tedy čistý postoj bez kopů a takedownů. V tomto speciálním duelu se ukáže Tomáš Mudroch, kterému je tato disciplína vlastní. Jako skvělý postojář se v ringu obvykle nezdržuje, všech svých osm vítězství totiž získal KO hned v prvním kole.

Debut v organizaci si proti němu odbude mistr Evropy v boxu bez rukavic Josef Hála. „Berserker“ je ze své disciplíny zvyklý na brutální přestřelky, takže bude v rámci Stand and Bang jako doma.

 

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

