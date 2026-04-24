Co je s Peltou? Pohublý finalista

Autor: nem
Pohublý finalista

Fans Severočechů jásali z plných hrdel nad postupem do finále MOL Cupu. Na ochozu přitom stál pohublý muž, kterého všichni znali jako dobře najedeného »Valibuka«.

Bývalý majitel Jablonce Miroslav Pelta (61) má v klubu od loňského června funkci výkonného ředitele. V září, před nástupem k výkonu trestu vězení, který byl pak soudně přerušen, měl zdravotní trable.

„Nejdřív to byl žlučníkový záchvat s ucpáním žlučovodu a pak jsem byl na operaci se žlučníkem,“ prozradil. Že by se ještě úplně nevykurýroval?

Miroslav Pelta v úterý na ochozu v Jablonci.
Miroslav Pelta v úterý na ochozu v Jablonci.

 

 

Související články



Články odjinud