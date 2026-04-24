Mořské rande ikony F1 Hamiltona: Lásko, chci tě!
Plazila se po něm jako liána, nechala se laskat na zadečku a ve vlnách se rozkošnicky přisála na jeho rty. Kim Kardashianová (45) je celá posedlá Lewisem Hamiltonem (41) a on pro změnu jí!
Zapomeňte na žhavý jarní románek, jakých mají oba za sebou desítky. Tady už je ruka v rukávu! Britský pilot formule 1 a americká televizní celebrita jsou do sebe zamilovaní až po uši. Nový hvězdný pár o své náklonnosti konečně podal nezpochybnitelný důkaz ve vlnách Pacifiku.
Fotografové je přistihli, jak si v kalifornském letovisku Malibu vyrazili na soukromou pláž. Lewis přibalil pro rozptýlení i paddleboard, ale nebylo třeba – zajímala ho jen Kim! Něžně se k ní tiskl, laskal jí zadeček schovaný v neoprenu, vysílal zamilované pohledy. Ve vlnách pak došlo na »podvodní hrátky« i vášnivou líbačku. Žádná mediální akce na zvýšení popularity, mají jasno experti na PR. A odborníci na řeč těla potvrzují: Tohle je čistá láska!
Využil volno
Pilot Ferrari má nečekané volno, kvůli válce v Íránu byly zrušeny GP Bahrajnu a Saúdské Arábie, závodit se bude až první květnový víkend v Miami. Může se tak alespoň naplno věnovat své nové lásce, s níž se poprvé oficiálně ukázal během únorového Super Bowlu.