Červenku čeká pátá olympiáda. Musí se navodit dobrá atmosféra v týmu, velí
Večer po nominační tiskovce se naladil asistencí na gól Lukáše Sedláka. Veterán Roman Červenka dál vládne bodování extraligy, s pardubickým parťákem se na olympiádě v Miláně pokusí postavit kolosům z NHL. „Bude to samozřejmě rychlejší, to je jasné. Minimálně ze začátku to bude o jednoduché hře. Ale ještě je brzy,“ vykládal čtyřicetiletý matador po úterním vítězství 3:2 v prodloužení nad Spartou v 39. kole extraligy
Na ledě to hodně jiskřilo. Nemůže to být i tím, že z Pardubic jste se do nároďáku dostali dva, zatímco ze Sparty nikdo?
„To si nemyslím, že byl ten důvod.“ (směje se)
Kdy jste se dozvěděl nominaci?
„Já jsem s Radimem (Rulíkem) komunikoval už nějakou dobu, takže jsem to už nějakou dobu věděl.“
Co pro vás znamená, že si zahrajete na olympiádě popáté?
„Je fajn být tam po tolikáté. Už jsem říkal několikrát, že si toho člověk váží, ale na druhou stranu je to závazek. Podat co nejlepší týmový výkon, těším se na to.“
Můžete spoluhráčům poradit, čím je turnaj specifický, když jste ho už tolikrát zažil?
„Ne, tam jsou zkušení hráči. Spousta. Nemyslím, že bych měl někomu radit.“
Budete s největší pravděpodobností kapitánem. Je to závazek?
„Samozřejmě, vždycky. Je to obrovská čest, uvidíme, jak to dopadne. Ještě zbývá dost času.“
Čekají vás bitvy proti hráčům NHL. Jak rychle člověk přepne z extraligy na tohle tempo?
„Musí. Člověk je k tomu donucený. Bude to rychlejší, menší hřiště a trošku jiné principy hry.“
Hráčům NHL nároďák naposledy čelil na Světovém poháru v roce 2016. Posunul se od té doby český hokej nahoru?
„To nevím, netroufám si to teď nějak extra hodnotit. Měli jsme tady Prahu, která se povedla, což byl velký úspěch. Na druhou stranu víme, že nejsme favoriti. Ale s týmovým výkonem vždycky šance je.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Právě tím můžete vyzrát na nabušené soupeře?
„Určitě. Máme i individuálně skvělé hráče, ale určitě to musí klapat.“
Ze zlaté Prahy vás je v nominaci rovnou 19. Je to plus?
„Je to něco, co fungovalo. Prožili jsme spolu nějaký úspěšný čas a chemie v týmu byla. Kéž bychom na to nějak navázali.“
Pomůže, že s vámi jede i parťák z klubu Lukáš Sedlák?
„Samozřejmě. Bude to trochu těžší, ale určitě je dobře, že Sedlo jede. Uvidíme.“
Šanci na nominaci měli i další hráči z Dynama. Bylo to téma, které jste řešili kabině?
„Já nějak extra ne, abych se přiznal. Nic jsem neslyšel. Samozřejmě o tom asi nějaké slovo padlo, ale nic velkého.“
Láká vás možnost zahrát si zase s Davidem Pastrňákem?
„To jsou věci, které já vůbec neřeším. To je všechno na trenérech. Jak jsem říkal, ještě je do olympiády spousta času. Nerad se koukám nějak extra dopředu. Až to nastane, bude plné soustředění na to.“
Máte nastavené ambice pro turnaj?
„Jasně, že ambice máme. Ale víme, že favoriti nejsme, jak jsem říkal. Musíme jít s pokorou, na druhou stranu se sebevědomím zápas od zápasu. Je to klišé a věci, co se furt říkají, ale ve finále to tak je. Musí se navodit dobrá atmosféra v týmu a uvidíme.“
Čím se navozuje dobrá atmosféra v týmu před turnajem? Večeří, pivem?
„Taky to tak může být. Ale je to o rolích na týmu, aby ji každý přijal, přál jeden druhému a tak dále. Abychom hráli jeden za druhého. Pak můžeme vyhrávat těžké zápasy.“
Těšíte se, až turnaj vypukne?
„Samozřejmě. Ještě je ale dost času, takže úplně nekoukám dopředu. Vždycky jsem říkal, já se připravuju na další zápas. Až to nastane, budu se soustředit na olympiádu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž