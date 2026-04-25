Velký zájem Interu, v pozoru i Real Madrid: Horníčka loví giganti
Se sedmi čistými konty je nejlepším mezi brankáři Evropské ligy a s Bragou je už v semifinále soutěže! A příští sezonu může český lapač Lukáš Horníček (23) chytat dokonce Ligu mistrů!
„Vím o velkém zájmu Interu Milán a dalších tří týmů z Premier League. Je teď v pozici, že kam přijde, měl by chytat,“ řekl Sport.cz Martin Shejbal, který s Lukášem pracoval jako sportovní manažer Pardubic a dodnes je jeho dobrým přítelem.
I k němu se dostaly spekulace o zájmu nejúspěšnějšího týmu historie Ligy mistrů Realu Madrid: „Tady by to asi byla vyjímka a byl by rok na lavičce vedle ikony Courtoise. Ale Španělsko by mu mohlo vyhovovat – je blízko Portugalska.“ Změní Lukáš v létě dres?