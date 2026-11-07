Bývalá tenistka Hantuchová o hledání partnera: Co ji brzdí?
Člověk by řekl, že musí zástupy dychtivých nápadníků odhánět jak na běžícím pásu. Jenže okouzlující bývalá tenistka Daniela Hantuchová (43) zkrátka nemá v lásce štěstí. O svém aktuálním partnerském životě se nyní otevřeně rozpovídala s bývalými spoluhráčkami.
Během své aktivní kariéry na kurtech proháněla absolutní tenisovou špičku a v žebříčku se tato nadaná Slovenka vyšplhala až na páté místo na světě. Vzbuzovala pozornost, kamkoliv vstoupila, a ze své pověstné atraktivity neztratila vůbec nic ani po odchodu do sportovního důchodu. Ještě nedávno se přitom zdálo, že konečně objevila toho pravého v podobě francouzského tenisty Guye Forgeta. V prosinci ale zničehonic oba vymazali ze sociálních sítí společné fotografie, na kterých do té doby působili jako dvě zamilované hrdličky.
„Momentálně jsem nezadaná,“ přiznala přímo v talkshow s Lucií Šafářovou a Klárou Koukalovou. S úsměvem obratem dodala, že se nyní bude objevovat častěji v Praze. První kroky už ovšem nechává na případných zájemcích o seznámení.
Při otázce na ideálního partnera se přece jen lehce zamyslela. „Víš co, po těch letech jsem se naučila, že asi něco takového neexistuje. Nechám to spíše na vesmíru, ale zase mám nějaké své parametry. Mám určitou výšku, tak ideálně, aby byl partner vyšší, což se trošku hůř hledá,“ posteskla si 181 centimetrů vysoká kráska. Co dalšího by dokázala ocenit?
„Abychom na sebe měli čas. Nevím, teď, když se nad tím tak zamýšlím, abychom se měli rádi, respektovali se a oba se cítili svobodně, komfortně a naplněně,“ doplnila svůj výčet požadavků na pana božského. Do těchto měřítek se zřejmě Forget nakonec nevešel. Dopadl tak podobně jako dříve italský kondiční trenér Marco Panichi. Už v minulosti se přitom hojně spekulovalo o Danieliných románcích s urostlými tenisty Felicianem Lópezem či Simonem Bolellim.