Obojživelnice Ledecká šokovala plánem na květen: Ovládnu i rallye
Závodní svět na sněhu už je české obojživelnici Ester Ledecké (31) zřejmě malý. Jelikož po sezoně půjdou lyže i snowboard na chvíli do kouta, vyrazí si za měsíc v »poršáku« na surovou rallye napříč Francií!
Jde o šestietapový ryze ženský závod Rallye des Princesses (23. – 28. května) v historických vozech, který protíná krajinu od Paříže až po četnické městečko Saint-Tropez. „Pojedu s nějakým starým porsche. Ale hlavně nesmíme používat GPS, jen papírovou mapu, čehož se trochu bojím. Jsem známá tím, že se hodně ztrácím. Naštěstí s sebou budu mít navigátorku Giulii,“ přiznala Ester, že bez ní by zabloudila snad i na kruhovém objezdu.
Na druhou stranu na plyn šlapat umí! „Když mě potkáte, jak stojím na červené, tak vám ukážu klasický pouliční závod,“ rozesmála se s tím, že po závodě ve sporťáku už ale zvolní. Chystá se totiž na tradiční dovolenou do řecké Lefkady.