Lyžařka Vonnová vyděsila na letišti fanoušky: Strach o Lindsey!
Na únorové olympiádě v Itálii prožila hrůzostrašný pád. Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou už čtyři náročné operace, díky nimž se lékařům vůbec podařilo zraněnou končetinu zachránit. Svým fanouškům sice na sociálních sítích servíruje videa z posilovny, na kterých srší úsměvy, krutá realita je ale zřejmě trochu jiná.
Z pečlivě vybraných příspěvků to na první pohled vypadá, že rehabilitace běží na plné obrátky a bývalá šampionka dělá mílové pokroky. Nedávný pohled na její přesun po letištní hale v Los Angeles ale všechny šokoval. Fotografové ji totiž přistihli zcela odkázanou na cizí pomoc a invalidní vozík.
Rozlehlým terminálem musel vyčerpané Vonnové pomáhat letištní personál. Berle, s jejichž pomocí by se měla teoreticky pohybovat sama, jí jen bezvládně ležely na klíně. Široký úsměv ze sociálních sítí byl ten tam. Podle přítomných svědků měla Vonnová strhanou tvář a působila viditelně unaveně.
Že dny nejsou jen zalité sluncem, ostatně přiznala i nedávno, když poskytla velmi otevřený rozhovor pro magazín People. „Rozhodně to bylo nahoru a dolů. Řekla bych, že se to za poslední měsíc rozhodně zlepšilo, ale samozřejmě byly i opravdu špatné chvíle,“ promluvila o depresích po nehodě na olympiádě.
„Nesnáším být závislá na lidech a byla jsem na nich závislá prakticky na 100 % ve všem. Byla to docela výzva, jen tak být dva a půl týdne sama v nemocnici. Být po tak dlouhou dobu naprosto nehybná bylo tak těžké,“ poodkryla své skutečné pocity z nejtěžšího období.
A co dál? „Chci si užít hezké léto a potřebuji se od všeho trochu odpoutat. Také mám pocit, že v příštích šesti týdnech budu v bodě, kdy budu moct začít žít normálně. Pořád budu muset trochu cvičit, ale jo, mám pár věcí naplánovaných. A moc se na to těším,“ nastínila svou nejbližší budoucnost.