Úkaz Klaebo: zápis do historie. Vrchol jeho kariéry, říká legenda

Šest ze šesti. To nemohl říct ani Tom Brady při svém kralování s New England Patriots. Norský běžec Johannes Hösflot Klaebo přepsal historii a na domácím šampionátu v Trondheimu u toho hned šestkrát otevřel zlatou bránu. „Jedinečný sportovní výkon v rámci jedinečného mistrovství světa,“ rozplývala se legendární Kateřina Neumannová. Není překvapení, že se o Klaebovi mluví jako o nejlepším běžkaři historie. Argumentů má mnohem víc než svou hromadu medailí.

Nový chrám Manchester United pojme sto tisíc diváků, ale kolem stadionu Granasen bylo tolik lidí při sobotní padesátce bruslením taky. Po dlouhém boji v atmosféře jak z jiného světa se mezi dvěma nejlepšími rozhodlo v klesání před cílovou rovinkou. Johannes Klaebo se kolem nešťastného Švéda Williama Poromy přehnal jako raketa a v cílové rovince si v klidu pohlídal šesté zlato z šesti závodů na jednom mistrovství světa.

Vypadalo to, jako by ho v pravou chvíli znovu podržely lyže se skvěle namazaným voskem, zkrátka klasická norská technologická převaha. V tomhle kousku však bylo něco mnohem víc.

„Vytěžil z pytle za Poromou, ale velká věc je, že na lyžích stojí. V šedesátce, kterou se letí ke stadionu, udělá dva velké odrazy z hrany na obě strany. Pak udělá dva rychlé odrazy a už je vedle něj. Vyjede ven, ještě si přibruslí. A to mu stačí,“ popisuje Martin Koukal, jeden z Klaebových zlatých předchůdců na královské padesátce. „Pak samozřejmě udělal Poromaa to, co bych udělal i já. Když vidíte trať, tak mu nevlítnete do zatáčky třicet centimetrů za patkami, jako když by to bylo tvrdé. Vrávorali tam všichni.“

Klaebo čekal na takový moment celý život

Suma sumárum, po dvou hodinách vysilujícího závodu v několika rozhodujících chvílích použil Klaebo kombinaci svého fyzického motoru, lyžařského mistrovství a chladné hlavy, v níž se skrývá taktika velmistra šachu.

Tohle byl jeho moment. Čekal na něj celý život. Finiš před frenetickým Granasenem s pěti čerstvými zlatými v kapse, ale s touhou urvat ještě jednu. V padesátce na domácím mistrovství světa. Žádná jeho zlatá už nebude taková. Těžko k ní přirovnávat i ty olympijské, které získal před téměř prázdnými tribunami na Hrách v Pchjongčchangu či Pekingu.

Už jenom proto, že Klaebo do letošního šampionátu nevyhrál titul v jediném distančním závodě. V Trondheimu kromě obou sprintů a štafety už měl vítězství ze skiatlonu i klasické desítky. A taky trauma z padesátky.

Na MS 2021 v Oberstdorfu sice projel první cílem, následně byl však diskvalifikován kvůli kolizi, při níž zlomil hůlku Rusovi Bolšunovovi. Na ZOH v Pekingu se do cíle nedostal kvůli žaludečním potížím. Na minulém MS v Planici v roce 2023 byl už ke zlatu blízko, ale pořád o sekundu dál než vítězný Pal Golberg.

„Před dvěma lety jsem byl tak blízko, před čtyřmi lety mě diskvalifikovali. Je to prostě bláznivá cesta,“ líčil Klaebo.

Zavedla ho na samý vrchol lyžařského světa. Drtivosti tlaku, kterému čelil, jsou schopni porozumět jenom sami Norové. Slavný Petter Northug se rozeštkal jak malý chlapec, když na MS 2011 v Oslu získal ve skiatlonu své první zlato na domácím šampionátu.

„Já jsem to zažil v Liberci. Ale je to spíš otázka na bráchu. Jste pod tlakem domácího mistrovství světa v národním sportu. Se vší skromností, to u nás není lyžování, ale hokej,“ usmívá se Koukal, bratr hokejového mistra světa Petra. „Klaebo je pod tím tlakem permanentně. Neviděl jsem mistrovství světa, které by nezajal na svém standardu.“

Tentokrát ukázal rozhodně víc, než co je běžné.

„Byl to vrchol jeho kariéry. On toho spoustu vyhraje, ale něco takového už nezažije. On to chtěl zažít. Klobouk dolů, fenomenální výkon,“ hodnotí Neumannová.

Proč to Klaebo dokázal? Důležitý je jistě jeho fyzický fond. Trvalo mu do osmadvaceti, než se ze zázračného sprintera definitivně přerodil v univerzála, schopného porážet nejlepší i na delších distancích.

Neumannová: Sprinty? Starty od pánaboha

„Pro sprinty má nadělený start od pánaboha, s tím se musí člověk narodit. K tomu si neskutečně odpracoval distance,“ říká Neumannová.

Klaebo je však zároveň také výjimečný lyžař. Už před osmi lety v Lahti při svém prvním startu na mistrovství světa šokoval svou originální technikou zdolávání prudkých stoupání.

„On v nich nelyžuje, ale běhá. Do kopce vždycky zkracuje krok. Má rychlý odraz, na lyži skočí z výšky. Dělá to efektivně,“ vysvětluje Koukal.

Klaebo umí na lyžích všechno. Ve chvíli, kdy se stará dobrá soupaž stala doménou laufařského seriálu Ski Classic, ji bez okolků zařadil do svého arzenálu.

„V té době se soupaž ve svěťáku nejezdila, on ji tam vrátil. Má i výbornou klasiku, jede, co je efektivní. Využívá kompletní repertoár,“ říká Koukal.

Není náhoda, že se Klaebo nedostává do kolizí. Zatímco jeho týmový parťák Martin Loewstroem Nyenget v rozhodujících okamžicích sprintu i padesátky upadl, šampion se cíleně drží mimo riskantních situací. Na padesátce si klidně nechal soupeře v kopci ujet, aby pak ztrátu v klidu dojel ve sjezdu.

„Přehled na trati je součástí jeho úspěchu. Závodnické přemýšlení je k ničemu, když na to člověk nemá. Nepamatuju, že by někdy upadl, zamotal se do nějakých karambolů. V tomhle je neskutečný,“ líčí Neumannová. „K tomu je strašně pokorný. Můžeme říkat, že by bylo fajn, aby nevyhrával jenom Klaebo. Ale jeho pokora, s jakou přistupuje k fanouškům a soupeřům, z něho dělá, kým je. V tomhle je úplně jiný než Northug. Nelze mu nefandit.“

Peter Northug byl dosud nejúspěšnějším mužem v historii světových šampionátů. Pamětníci možná vzpomínají ještě víc na legendu konce minulého století Björna Dählieho, který má zatím víc olympijských titulů.

„Ta srovnání jsou vždycky nesrovnatelná,“ ošívá se Neumannová. „Na druhou stranu, jediné, co můžeme použít, jsou statistiky a čísla. V těch bude Klaebo nejlepší. I když se měnily počty tratí, v minulosti nebyly sprinty, disciplíny přibyly…“

Je tedy už Klaebo nejlepším lyžařem dějin?

„Já si myslím, že je,“ říká Koukal. „Bylo by zajímavé porovnávat Björna, ale i ta technika, i ta rychlost… Björn v závěrech prohrával. Byl u největšího průšvihu norského lyžování na olympiádě v Lillehammeru, kde prohrál štafetový finiš s Italem Faunerem. Klaebo je konzistentní. Letos vyhrál Tour de Ski a vyhraje i svěťák. Vyjde mu úplně všechno.“