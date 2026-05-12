Skandál na derby pražských »S«: Tento »frajer« zlil Surovčíka!

Autor: as
Kdo je »hrdina«, který chrstl pivo na sparťanského gólmana Jakuba Surovčíka?

Slavia ho dle šéfa Tvrdíka bleskově ztotožnila a předala mu glejt o doživotním zákazu vstupu na stadion. Jeho tvář se vzápětí rozletěla po sociálních sítích.

To je on! Gauner, který s výrazem šílence v očích vychrstl pivo na sparťanského brankáře Surovčika. „To je hrdina. Takhle za ním jde a chrstne mu pivo do ksichtu. Ty seš frajer!“ soptil ve studiu Oneplay Sport televizní expert Folprecht.

„Alespoň, že ho všichni vidí,“ přidal. Teď už ho celá republika i zná. Na facebookovém profilu, který si už stihl zablokovat, si říká Andrew Frei, jmenuje se Ondřej K. Holt frajer...

Agresor chrstl na brankáře pivo.
